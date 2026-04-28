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La tasa de paro sube al 8,23 % en la CAV y al 9,09 % en Navarra en el primer trimestre

En el último año, el paro ha aumentado en 6700 personas (8,08 %) en Euskadi y en 5800 personas en Navarra, mientras que se han contabilizado 7700 personas ocupadas más (0,78 %) en Euskadi y 1300 menos (0,41 %) en Navarra. Por otra parte, el paro suma 231 500 personas en España en el peor trimestre desde 2013 y la tasa se sitúa en el 10,8 %.
GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Euskaraz irakurri: Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra igo da Nafarroan, lehen hiruhilekoa
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Agencias | EITB

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El paro subió en 7800 personas en la Comunidad Autónoma Vasca durante el primer trimestre hasta los 89 600 desempleados, un 9,5 % más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el INE. Con la subida del paro del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos y la tasa de desempleo se sitúa en 8,23 %.

En el último año, el paro ha aumentado en 6700 personas (8,08 %) en la CAV y se han contabilizado 7700 ocupados más ( 0,78%). 

En el primer trimestre, se contabilizaron en Euskadi 9700 ocupados menos, lo que supone un 0,96 % menos que el trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 999 800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2008. 

En Álava se cerró el primer trimestre con 15000 parados, lo que situó la tasa de paro en el 8,8 %. En Bizkaia se contabilizaban 49 600 parados, con una tasa del paro del 8,52 %. En Gipuzkoa los parados alcanzaron la cifra de 25 100 y la tasa de desempleo se situó en 7,39 %. 

Navarra, por su parte, cerró el primer trimestre del año con una tasa de paro del 9,09 %. El número de parados sumó 31 000 personas en Navarra en el primer trimestre de 2026, 2900 más que en el trimestre anterior (10,27 %) y 5800 más que en el mismo período de 2025 (23,5 %), según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Según la EPA correspondiente al período de enero a marzo de 2026, el número de personas ocupadas en Navarra alcanzó 310 100, lo que supone 9200 menos que el trimestre anterior (2,88 %) y 1300 por debajo del mismo trimestre de 2025 (0,41 %).

En el conjunto del Estado español el número de desempleados aumentó en 231 500 personas en el primer trimestre del año, hasta los 2,7 millones, en un periodo habitualmente malo para el mercado laboral. Se trata del peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %).

El primer trimestre del año finaliza en Euskadi con más paro que en diciembre, pero menos que hace un año
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