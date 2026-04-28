Consumo de energía
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Aitor Urresti: "El sector del transporte ha pasado de ser el segundo a nivel de consumo energético a adelantar ya hace años al sector industrial"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”
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A pesar de la caída del 8,6 % en el consumo energético de la CAV en las últimas dos décadas, el doctor en Energía Térmica y profesor de EHU Aitor Urresti advierte de que este descenso responde más a la externalización de procesos industriales intensivos y a un cambio en el modelo productivo que a una transformación estructural real. Asimismo, el transporte se ha convertido en el principal lastre debido al aumento del tamaño de los vehículos y al "efecto rebote", consolidando una dependencia del petróleo.

La CAV consume menos energía que hace dos décadas, pero depende cada vez más del petróleo
Energías renovables Energía Comunidad Autonóma Vasca Economía

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