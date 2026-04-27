Tubos Reunidos cae un 35 % en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores

Tubos Reunidos ha caído hoy un 35 % en la bolsa, cuando aún no se llevan dos horas de sesión, ante la posibilidad de que presente un concurso de acreedores, un extremo que no ha confirmado la empresa vasca.

Otras fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso.

Las pérdidas de la empresa ascendieron el año pasado a 118 millones, con una deuda de 263 millones, de la que el principal acreedor, con 150 millones, es la SEPI.