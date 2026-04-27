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Tubos Reunidos cae un 35 % en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores

Fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso, algo que Tubos Reunidos no ha confirmado.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Tubos Reunidos. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

Tubos Reunidos ha caído hoy un 35 % en la bolsa, cuando aún no se llevan dos horas de sesión, ante la posibilidad de que presente un concurso de acreedores, un extremo que no ha confirmado la empresa vasca.

Otras fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso.

Las pérdidas de la empresa ascendieron el año pasado a 118 millones, con una deuda de 263 millones, de la que el principal acreedor, con 150 millones, es la SEPI.

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