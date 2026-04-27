El decreto de alquileres llega este martes al Congreso sin apoyos suficientes y la duda del PNV

El pleno del Congreso derogará este martes, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto, que apoyan el PSOE y el resto de partidos de izquierdas, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman PP, Vox, Junts y UPN.

El EBB del PNV decidirá hoy el sentido de su voto sobre el decreto de alquileres. La semana pasada la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, explicó en Radio Euskadi que las dudas del PNV en relación al decreto de prórroga de alquileres son "el espacio temporal que están eligiendo" y la subida tope del 2 % en los alquileres. También manifestó dudas en relación a la seguridad jurídica que puede acarrear este tipo de medidas.

La ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo. Sin embargo, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.

Una concentración ante la sede del PP en Génova (Madrid) ha reclamado este domingo a los 'populares' que permitan la aprobación del decreto de alquileres. En caso de que finalmente esta medida no saliera adelante, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha avanzado que continuarán las movilizaciones y que seguirán luchando por el derecho a la vivienda.