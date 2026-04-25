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El Ayuntamiento de San Sebastián traslada a la Diputación 60 posibles infracciones de servicios Uber

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uber zerbitzuan 60 arau-hauste antzeman dituela jakinarazi dio Donostiako Udalak Aldundiari
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EITB

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Insausti ha explicado que el consistorio dispone de un software con el puede ver registrados "los itinerarios de los viajes que realiza el sistema Uber" y, tras constatar la existencia de estas 60 supuestas infracciones, ha traslado la información a la Diputación a la que, en su caso, le correspondería continuar con un expediente de sanción.

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