Condenan al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por “abuso de temporalidad” pese a ser ya fijas
El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de abril al respecto. Se trata de la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera.
Un juzgado de Eibar ha condenado al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por "abuso de temporalidad" pese a que ambas ya han obtenido plaza fija, ha informado UGT, que asegura que esta sentencia "marca un precedente jurídico de relevancia nacional" al apoyarse en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto.
En esta resolución, el juzgado establece indemnizaciones de 45 938 y 39 401 euros, más intereses procesales, para estas dos trabajadoras que estuvieron en situación de "fraude de contratación temporal" durante más de una década y "consolidaron" su puesto como funcionarias de carrera a través de los procesos selectivos de estabilización de 2022.
La sentencia, en primer lugar, determina que convertir contratos temporales en "indefinidos no fijos" no es "proporcional ni adecuado" para evitar el abuso de la temporalidad.
Por otro lado, establece que el hecho de que una persona trabajadora supere un proceso selectivo y obtenga la fijeza "no exime a la Administración de su obligación de sancionar el abuso previo y reparar los daños morales y materiales sufridos durante los años de precariedad".
UGT Euskadi señala que el fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar y que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es "solo el inicio de una ofensiva legal mayor", ya que actualmente el sindicato gestiona "un conjunto de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide que se encuentran en situaciones idénticas y para las que se espera un fallo en el mismo sentido".
Te puede interesar
El Aeropuerto de Bilbao no vislumbra cancelaciones de vuelos por el precio del combustible
El director del Aeropuerto de Bilbao reconoce que la actual situación geopolítica puede impactar en la economía de las aerolíneas y de los aeropuertos, pero valora que en España las plantas productoras de queroseno garantizan el combustible "a corto plazo".
El primer trimestre del año finaliza en Euskadi con más paro que en diciembre, pero menos que hace un año
Los datos del primer trimestre de 2026 publicados este viernes por Eustat, reflejan un descenso de 2700 personas ocupadas y un aumento de 5900 personas paradas respecto del trimestre anterior. La tasa de paro se sitúa en el 6,7 %, y el paro juvenil en el 12,5 %.
Las huelgas médicas elevan cerca de un 50 % las listas de espera en Osakidetza, según el Gobierno Vasco
El consejero de Salud ha vinculado el incremento de las listas de espera al conflicto con parte del colectivo médico y ha pedido diálogo para desbloquear la negociación del estatuto marco, al tiempo que ha advertido del impacto asistencial y emocional de la prolongación de la huelga.
El comité de Papresa ve "positivo" que haya "diferentes opciones", aunque "no existe acuerdo alguno con la parte social"
En un comunicado, el comité ha explicado que ha mantenido contactos con distintos interlocutores en relación con el proceso en curso, "entre ellos CL Group, y una sociedad empresarial vasca que ha trasladado su voluntad de presentar una propuesta de adquisición".
El Comité de Huelga médico acusa a Sanidad de “mentir” y de “manipular el relato” de las negociaciones
Sanidad suspendió el jueves una reunión conjunta con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco al considerar que una de las partes “no había cumplido” con su parte. Los sindicatos defienden que la propuesta del Ministerio para crear mesas específicas autonómicas es "jurídicamente inviable".
Tubacex reduce su beneficio un 84 % en el primer trimestre por el conflicto en Oriente Medio
La compañía alavesa gana 1,3 millones hasta marzo, con una caída de ventas del 15,4 % en un contexto marcado por los aranceles de Estados Unidos.
ELA acusa a la patronal de usar el absentismo para "desviar el foco" de la salud laboral
El sindicato realizará el 28 de abril un acto en Bilbao bajo el lema “En Euskal Herria el absentismo es 0 %” con motivo del Día internacional de la Salud Laboral.
Euskadi impulsa un Hub de combustibles renovables que movilizará 250 millones en 3 años y creará 1200 empleos
Es uno de los proyectos transformadores del Plan Industria y está liderado por Petronor, que traccionará a 51 empresas, 23 de ellas pymes.
ELA, UGT, LAB y ESK impugnan el ERE de Tubos Reunidos ante el TSJPV
La mayoría sindical, que hoy ha vuelto a manifestarse frente a la sede de la empresa en Bilbao, ha recurrido el expediente de regulación de empleo que contempla 242 despidos. Consideran que la medida no es proporcional y que las causas del ERE no están debidamente acreditas.