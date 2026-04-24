Condenan al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por “abuso de temporalidad” pese a ser ya fijas

Un juzgado de Eibar ha condenado al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por "abuso de temporalidad" pese a que ambas ya han obtenido plaza fija, ha informado UGT, que asegura que esta sentencia "marca un precedente jurídico de relevancia nacional" al apoyarse en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto.

En esta resolución, el juzgado establece indemnizaciones de 45 938 y 39 401 euros, más intereses procesales, para estas dos trabajadoras que estuvieron en situación de "fraude de contratación temporal" durante más de una década y "consolidaron" su puesto como funcionarias de carrera a través de los procesos selectivos de estabilización de 2022.

La sentencia, en primer lugar, determina que convertir contratos temporales en "indefinidos no fijos" no es "proporcional ni adecuado" para evitar el abuso de la temporalidad.

Por otro lado, establece que el hecho de que una persona trabajadora supere un proceso selectivo y obtenga la fijeza "no exime a la Administración de su obligación de sancionar el abuso previo y reparar los daños morales y materiales sufridos durante los años de precariedad".

UGT Euskadi señala que el fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar y que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es "solo el inicio de una ofensiva legal mayor", ya que actualmente el sindicato gestiona "un conjunto de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide que se encuentran en situaciones idénticas y para las que se espera un fallo en el mismo sentido".