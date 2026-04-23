ELA, UGT, LAB y ESK impugnan el ERE de Tubos Reunidos ante el TSJPV
La mayoría sindical, que hoy ha vuelto a manifestarse frente a la sede de la empresa en Bilbao, ha recurrido el expediente de regulación de empleo que contempla 242 despidos. Consideran que la medida no es proporcional y que las causas del ERE no están debidamente acreditas.
Los sindicatos ELA, UGT, LAB y ESK han impugnado este jueves el ERE de Tubos Reunidos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y han exigido su anulación por defectos de forma, opacidad en la negociación y falta de justificación. Las centrales han registrado sus demandas por separado.
En su recurso, ELA reclama que el expediente, que prevé la salida de 240 trabajadores de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), e incluye el cierre de la acería de las instalaciones alavesas, "sea declarado nulo o, al menos, que se considere no ajustado a la ley".
También LAB ha registrado su demanda de impugnación esta mañana en el juzgado, por considerar que la negociación del ERE ha sido "un proceso marcado por la falta de transparencia, la ausencia de una negociación real y la imposición de medidas estructurales como el despido colectivo, el cierre de la acería y la externalización de la logística".
Por otra parte, ESK, que ha registrado su demanda ante el TSJPV durante la mañana, ha incluido, entre las causas de la impugnación, "la falta de justificación" del ERE, así como la "desproporcionalidad" de la medida.
Desde UGT, que tiene previsto presentar su recurso a lo largo de la jornada, han asegurado que, durante el periodo de consultas y después del periodo de inspección, existen "ciertos defectos de forma" en relación a los plazos, entre otro asuntos.
CC. OO. se ha descolgado del resto de sindicatos porque no quisieron refrendar con la plantilla el acuerdo que la dirección planteó a los trabajadores.
Manifestación en Bilbao
Coindidiendo con la presentación de las demandas, trabajadores de la planta alavesa de Amurrio han vuelto a manifestarse por el centro de Bilbao en contra de los despidos y han llevado a cabo una concentración ante las oficinas de la empresa en la capital vizcaína.
El comité de empresa ha vuelto a exigir a la dirección la retirada del ERE, así como de los planes de cerrar la acería de Amurrio y de externalizar la logística en esta planta.
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