Torres teme que las afecciones en Tubos Reunidos o Tubacex por la guerra en Irán no sean las últimas en la industria vasca
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que si el conflicto en Irán persiste la industria vasca se verá afectada "seguramente" por EREs como el de Tubos Reunidos, que "fue el primero pero no será el último", o ERTEs como el que no descarta Tubacex ya que, ha subrayado, "el sector industrial vasco está muy ligado a ese comercio internacional y a la situación energética".
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