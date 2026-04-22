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Torres teme que las afecciones en Tubos Reunidos o Tubacex por la guerra en Irán no sean las últimas en la industria vasca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Torres beldur da Tubos Reunidosen edo Tubacexen bezala ez ote duen Irango gerrak beste batzuengan ere eragingo
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EITB

Última actualización

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que si el conflicto en Irán persiste la industria vasca se verá afectada "seguramente" por EREs como el de Tubos Reunidos, que "fue el primero pero no será el último", o ERTEs como el que no descarta Tubacex ya que, ha subrayado, "el sector industrial vasco está muy ligado a ese comercio internacional y a la situación energética".

Tubacex Gobierno Vasco Oriente Próximo Industria Economía

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