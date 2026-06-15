Rechazan el recurso de BBVA y confirman la incapacidad de un trabajador expuesto al amianto en la torre de Bilbao
El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao ha desestimado el recurso presentado por BBVA contra la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconoció la incapacidad absoluta derivada de enfermedad profesional a un trabajador que desarrolló un cáncer asociado a la exposición al amianto tras más de tres décadas trabajando en la torre de Gran Vía 1 de Bilbao.
El empleado, que desempeñó tareas administrativas en el edificio entre 1960 y 1999, fue diagnosticado en abril de 2023 de un mesotelioma sarcomatoide de pleura y falleció el 24 de julio de 2025 a consecuencia de la enfermedad.
La sentencia ratifica el origen profesional de la patología y rechaza la tesis de BBVA, que alegaba que la exposición al amianto pudo producirse en otras actividades laborales. El juzgado considera acreditado que la enfermedad era incompatible con cualquier actividad profesional y avala así la resolución del INSS.
Según un informe de Osalan citado en el procedimiento, al menos seis trabajadores del banco y tres empleados de empresas externas de mantenimiento desarrollaron patologías relacionadas con el amianto presente en el inmueble.
La asociación vasca de víctimas del amianto, Asviamie, ha destacado que el fallo judicial refuerza la vinculación entre la enfermedad del trabajador y la presencia de este material en la estructura del edificio, donde, según recuerda, el amianto estaba proyectado en gran parte de sus instalaciones.
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