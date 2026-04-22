El 78 % de los titulados universitarios vascos se queda en Euskadi; en el caso de FP, hasta el 94 %

Euskadi es una de las comunidades con mayor capacidad para retener talento cualificado. Según el informe-diagnóstico ‘Fuga de talento en Euskadi’, elaborado por el Gobierno Vasco, el 78 % de las personas con titulación universitaria formadas en el territorio continúa desarrollando su carrera profesional dentro. Esta capacidad de arraigo es aún más acusada en el caso de la Formación Profesional (FP) de grado superior, donde la tasa de retención alcanza el 94 %, convirtiéndose en un auténtico “ancla de talento” para el tejido productivo vasco.

Estos datos se enmarcan en un contexto en el que Euskadi presenta un alto nivel de capital humano: el 51,4 % de su población cuenta con estudios superiores, muy por encima de la media estatal. Además, la empleabilidad de este colectivo es elevada, con una tasa de paro del 4,7 %, inferior a la media española.

Valoración positiva

En ese contexto, el informe presentado por el Gobierno Vasco ha concluido que “el fenómeno de la fuga de talento no presenta dimensiones alarmantes”. Así lo ha subrayado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres: “Se evidencia que Euskadi mantiene una sólida capacidad de creación y retención de capital humano cualificado y, en conclusión, a nivel global, no existe una fuga neta de talento, ni en términos de stock ni de tasas de empleo".

Así, el informe subraya que no existe una fuga neta significativa, ya que los flujos migratorios están prácticamente equilibrados: entre 2016 y 2020 se registraron 30.060 salidas de personas cualificadas frente a 29.223 entradas.

Atendiendo a los datos concretos, el 22 % de los titulados universitarios abandonan Euskadi: el 19,5 % se desplaza a otras comunidades y el 2,5 % al extranjero. Sin embargo, según el informe, sólo alrededor del 10 % de los titulados universitarios abandona el territorio por “motivos laborales relacionados con condiciones de trabajo o desajustes entre formación y expectativas”, y es más común salir por “motivos personales”.

Diferencias entre carreras

Asimismo, las diferencias entre las titulaciones son enormes. En el caso de quienes han estudiado Medicina, hasta un 46 % han abandonado Euskadi, mientras que entre los graduados en ámbitos como la Educación, el Trabajo Social y algunas Ingenierías la retención de talento oscila entre el 85 % y el 96 %, caso de Educación Infantil.

Aunque el balance de los resultados del estudio es positivo, el consejero Torres “ha advertido de la necesidad de actuar sobre determinados factores que pueden influir en la salida de profesionales cualificados.

"El reto no es tanto crear empleo, sino seguir mejorando su calidad, especialmente en el primer acceso al mercado laboral: estabilidad, condiciones y recorrido profesional", ha indicado.

El estudio ha sido elaborado entre personas de la comunidad autónoma de Euskadi de entre 16 – 64 años que han finalizado sus estudios universitarios y/o formación profesional de grado superior.