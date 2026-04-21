La patronal del sector aéreo del Estado español descarta problemas de combustible este verano
Las aerolíneas españolas tienen cuantificado un incremento del 5,7 % en los asientos programados para la temporada de verano 2026, que alcanzan los 260 millones, en comparación con un año antes y pese a los desafíos derivados del conflicto en Oriente Próximo.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no prevé cancelaciones de vuelos por motivos de combustible, más allá de "ajustes" en algunas compañías, y asegura que en el Estado español este producto está "garantizado". De hecho, las aerolíneas españolas tienen cuantificado un incremento del 5,7 % en los asientos programados para la temporada de verano 2026, que alcanzan los 260 millones, en comparación con un año antes y pese a los desafíos derivados del conflicto en Oriente Próximo.
El presidente de la patronal de las líneas aéreas, Javier Gándara, que ha expuesto este martes las previsiones de ALA para la temporada de verano, ha señalado que, ahora mismo, no hay riesgo para el suministro de combustible. por lo que los ajustes que se están produciendo "se deben más a situación de mercado".
Según ha dicho, el Estado español se encuentra en "una situación relativa bastante mejor" que el resto de países del entorno debido a que tan solo el 11,4 % del crudo que se importa procede de la zona del conflicto en Oriente Medio, "mientras que hay otros países que tienen una mayor dependencia".
En concreto, ALA calcula que entre el 80 % y el 85 % del combustible de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se produce en el país, en contraste con otros países que tienen que importar hasta casi el 90 %. También ha descatado que las compañías productoras están poniendo en marcha planes de contingencia y reforzando la producción, por lo que, "en cualquier caso, el suministro de queroseno de aviación está garantizado".
Con todo, Gándara ha emitido la recomendación de comprar billetes con la máxima antelación posible.
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