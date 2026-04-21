AIRE SEKTOREA

Espainiako aire sektoreko patronalak dio erregai hornidura ziurtatuta dagoela udarako

Aurreikuspenen arabera, iazko datuekin alderatuta, bidaiari kopurua % 5,7 haztea espero dute aire konpainia espainiarrek uda honetan. 260 milioi euroko fakturazioa espero dute.

Javier Gandara ALA
Aire Lineen Elkarteko presidentea, Javier Gandara, gaur Madrilen. Argazkia: EFE
EITB

Ekialde Hurbileko gerrak energia merkatua hankaz gora jarri duen honetan, ALA Espainiako aire konpainien patronalak baikortasun mezua igorri nahi izan du. Erregai hornidura bermatuta dago datorren uda osorako eta ez da aurreikusten hegaldirik bertan behera uztea. Are gehiago, konpainia espainiarrek bidaiari kopurua % 5,7 haztea aurreikusten dute, iazko datuekin alderatuta. 260 milioi euroko fakturazioa espero dute. 

Javier Gandara ALA patronaleko presidenteak agerraldia egin du gaur, udarako prebisioen berri emateko. Esan duenez, konpainiak azken egunotan egiten ai diren doikuntzen atzean "merkatuaren egoera" dago, eta ez hornidura eza. 

Haren hitzetan, Espainiaren egoera inguruko beste zenbait herrialderena baino "dezente hobea" da, behar duen erregaiaren % 11,4 "bakarrik" inportatzen duelako Ekialde Hurbiletik, eta, beraz, mendekotasuna ez omen da hainbestekoa. 

Emandako datuen arabera, aireportu espainiarretako konpainiek kontsumitzen duten erregaiaren % 80-85 "Espainian bertan" ekoitzitakoa da. Prebentzio gisa, sektorea “kontingentzia planak” martxan jartzen ari dela ere aurreratu du. 

Nolanahi ere, herritarrei gomendatu die hegazkin-txartelak ahalik eta azkarren erostea. 

