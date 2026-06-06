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Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko du igandean "Ehunetan" lelopean

Musika, kultura, gastronomia, jolasak eta haur, gazte zein helduentzako jarduerak izango dira, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean.

euskal eskola publikoa
Jaiaren aurkezpena
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Eskola Publikoaren Jaiaren 33. edizioa ospatuko dute bihar, igandea, Santurtzin, "Ehunetan" lelopean. Bertan, kultur jarduerak, musika, ikuskizunak eta tailerrak izango dira, besteak beste, "Euskal Eskola Publikoa indartzeko eta ospatzeko bidean". Aurreko edizioetan bezala, ospakizunak helburu du eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren ardatz gisa aldarrikatzea.

"Komunitate hau osatzen dugun milaka pertsonen elkargunea izateaz gain, Eskola Publikoa ahalduntzea du helburu jaiak, eta egun aproposa bihurtu da Euskal Eskola Publikoaren berezko ezaugarriak ezagutarazteko: guztiona da, euskararen eta euskal kulturaren sustatzaile da, herrian errotua dago eta hezkuntza komunitatearen eta komunitate berritzailearen parte-hartzean oinarritua dago", adierazi zuten antolatzaileek aurkezpenean.

Urduñaren lekukoa hartu ondoren, biharko festa erraldoiak lau gune izango ditu:

Las Viñas Eskola

Las Viñas Eskola jaiaren gune nagusietako bat izango da. Egitaraua 11:00etan hasiko da, Loa eta Laiaren emanaldiarekin. 13:00etan, Sardina freskue antzerki musikatuaren txanda iritsiko da, eta 16:00etan, berriz, Go!azenen ikuskizuna, EITBren eskutik.

Gernika parkea

Gernika parkeak gastronomia eta musika uztartuko ditu, eta bazkari herrikoia hartuko du. Tiketak Gernika parkean bertan erosi ahalko dira. Halaber, Deiedra igoko da taula gainera 13:30ean, eta Bion Proyect, 15:00etan.

Parke Nagusia

Parke Nagusiak proposamen ugari bilduko ditu egun osoan zehar. Familiek PAIren jolasak, Jokairen joko mitologikoak, Makusi gunea, Athletic Fundazioaren puzgarriak eta tailerrak izango dituzte bertan etxeko guztien gozamenerako.

Gainera, Berria egunkariaren gunea egongo da, eta Asier Kidamenek magia saioa eskainiko du.

Portua

Agertoki nagusian, 12:30ean, Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore arituko dira, Zerua lapurtu dute ikuskizunarekin. Arratsaldean, 17:00etan, NAZen kontzertua egongo da, eta 18:30ean, Tapia eta Leturiarena.

Egun osoan hainbat jarduera izango dira, hala nola EROSKIren Elikadura Eskolaren gunea, herri kirolen erakustaldiak, Euskal Eskola Publikoaz Harro gunea, Kaiku Baserri Txokoa, BBK Jolasak...

Animazioa kaleetan

Santurtziko kaleetan zehar, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak antolatutako kalejira egongo da, Reperkusion feminista batukadak lagunduta.

Santurtzi Euskal eskola publikoa Gizartea

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