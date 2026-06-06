Santurtzi acoge este domingo la fiesta de la Escuela Pública Vasca bajo el lema "Ehunetan"

La 33 edición de la Escuela Pública Vasca tendrá lugar este domingo en Santurtzi, bajo el lema "Ehunetan". La localidad vizcaína acogerá una jornada repleta de actividades culturales, música, espectáculos familiares, talleres y espacios de encuentro para reivindicar y celebrar la Escuela Pública Vasca. Como en ediciones anteriores, tendrá como objetivo reivindicar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco.

Además de ser el punto de encuentro de miles de personas "que conformamos esta comunidad, la fiesta busca empoderar a la Escuela Pública y se ha convertido en un día propicio para dar a conocer las características propias de la Escuela Pública Vasca: la de todos y para todas, promotora del euskera y la cultura vasca, enraizada en el pueblo, basada en la participación de la comunidad educativa e innovadora", señalaron los miembros de la organización en su presentación.

Tras recoger el testigo de Urduña, el gran evento de mañana contará con cuatro espacios:

Las Viñas Eskola

Las Viñas Eskola será uno de los espacios centrales de la fiesta. La programación arrancará a las 11:00 con la actuación de Loa eta Laia. A las 13:00 llegará el turno del teatro musical Sardina freskue, mientras que a las 16:00 de la mano de EITB disfrutaremos de Go!azen, que ofrecerá un concierto pensado para toda la familia.

Gernika parkea

La zona de Gernika parkea combinará gastronomía y música. Será la zona de la comida popular, para lo que contaremos con Hazi-Eusko Label y I Love Paella. Los tickets se podrán adquirir en Gernika parkea. El escenario acogerá los conciertos de Deiedra a las 13:30 y Bion Proyect a las 15:00.

Parke Nagusia

Parke Nagusia reunirá durante todo el día numerosas propuestas para todos los públicos. Las familias podrán disfrutar de los juegos cooperativos de PAI, los juegos mitológicos de Jokai, el espacio de Makusi, los hinchables de la Fundación Athletic, así como talleres de caracterización y elaboración de jabón, gracias a Santurtzi FP, y un taller de percusión de la mano de Musta.

Además, habrá un espacio de Berria con magia de cerca a cargo de Asier Kidam. También contará con Aukea Artisautza Elkartea, Klima Azoka, dedicada a la sensibilización medioambiental, Ikasbi y un punto de información y venta de material de Jaia.

Portua

El puerto será otro de los grandes puntos de encuentro de la fiesta. En el escenario principal, a las 12:30 actuarán Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore con el espectáculo Zerua lapurtu dute. Por la tarde llegarán los conciertos de NAZ a las 17:00 y Tapia eta Leturia a las 18:30.

Durante toda la jornada habrá actividades como el espacio de Elikadura Eskola de EROSKI, exhibiciones de herri kirolak, el espacio Euskal Eskola Publikoaz Harro, Kaiku Baserri Txokoa, actividades del y la propuesta lúdica de BBK Jolasa y también podremos disfrutar de Santurtzi Itsas Museoa que abrirá sus puertas de 10:00 a 15:00 y ofrecerá visitas gratuitas.

Animación en las calles

Como es habitual, la fiesta se extenderá más allá de los espacios principales gracias a una intensa programación itinerante. Las calles de Santurtzi contarán con la kalejira organizada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, acompañada por la batukada Reperkusion feminista.