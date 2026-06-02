Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari medikoak eta zuzendariorde medikoetako batek dimisioa eman dute
Medikuen kolektiboa mobilizazio betean dagoen honetan, Irama Villar Gomez Gurutzetako Ospitaleko zuzendari medikoak eta erietxe bereko zuzendariorde medikoetako batek dimisioa eman dute. EITBk jakin ahal izan duenez, joan den ostiralean jakinarazi zioten erabakia Osakidetzari.
Villar Gomez iazko irailean izendatu zuten Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIko zuzendari mediko.
Antza, medikuen protestek zerbitzuan eragindako presioa legoke dimisioen atzean. Duela zapi hilabete inguru abiatu zituzten protestak, Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren kontra. Estatutu marko propioa bat sortzea eta negoziazio bide esklusibo bat zabaltzea eskatzen dute medikuek.
Atzo bildu ziren azkenekoz bi aldeak, eta akordiorik gabe amaitu zen batzarra. Lanuzteei eutsi egiten diotela iragarri zuten sindikatuek.
Medikuen sindikatuek elkarretaratzea deitu dute ekainaren 15erako, Osasun Ministerioaren aurrean
Greba batzordea osatzen duten medikuen sei sindikatuek eutsi egingo diote ekainaren 15etik 19ra deitutako greba deialdiari. Halaber, Osasun Ministerioarekin behar den guztietan elkartzeko borondatea agertu dute, beti ere, negoziatzeko benetako borondatea badago eta mahai gainean proposamen zehatzak baldin badaude.
Medikuen sindikatuek ekainaren 15etik 19rako lanuzteari eutsi diote
Goizean bildu dira Osasun Ministerioko arduradunekin, baina ez dute akordioa ixtea lortu. Sindikatuek gaitzetsi egin dute Monica Garciak zuzentzen duen ministerioak ez duela akordiorako borondaterik.
