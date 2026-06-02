Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari medikoak eta zuzendariorde medikoetako batek dimisioa eman dute

EITBk jakin ahal izan duenez, bi dimisioak medikuen grebaren eta lanuzteak eragiten ari diren presio asistentzialaren testuinguruan sartzen dira.
Médicos y facultativos se concentran ante el hospital de Cruces EUROPA PRESS 03/10/2025
Medikuen eta medikuen protestak Gurutzetako ospitalearen aurrean.
Medikuen kolektiboa mobilizazio betean dagoen honetan, Irama Villar Gomez Gurutzetako Ospitaleko zuzendari medikoak eta erietxe bereko zuzendariorde medikoetako batek dimisioa eman dute. EITBk jakin ahal izan duenez, joan den ostiralean jakinarazi zioten erabakia Osakidetzari. 

Villar Gomez iazko irailean izendatu zuten Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIko zuzendari mediko. 

Antza, medikuen protestek zerbitzuan eragindako presioa legoke dimisioen atzean. Duela zapi hilabete inguru abiatu zituzten protestak, Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren kontra. Estatutu marko propioa bat sortzea eta negoziazio bide esklusibo bat zabaltzea eskatzen dute medikuek.

Atzo bildu ziren azkenekoz bi aldeak, eta akordiorik gabe amaitu zen batzarra. Lanuzteei eutsi egiten diotela iragarri zuten sindikatuek. 

