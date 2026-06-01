Medikuen sindikatuek ekainaren 15etik 19rako lanuzteari eutsi diote
Goizean bildu dira Osasun Ministerioko arduradunekin, baina ez dute akordioa ixtea lortu. Sindikatuek salatu dute Monica Garciak zuzentzen duen ministerioak ez duela akordiorako borondaterik.
Medikuen sindikatuek iragarri dute eutsi egiten diotela ekainaren 15etik 19rako deitutako grebari —aurtengo bosgarrena—, gaur Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioarekin izandako batzarra akordiorik gabe amaitu ondoren.
Greba batzordeak oharra kaleratu du bilera amaitu denean, eta salatu duenez, Ministerioak ez dauka "borondaterik" gatazka desblokeatzeko. Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin (SME) batera, Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Metges de Catalunyak (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (Amyts) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O 'Mega) osatzen dute batzordea.
Ordu eta erdi inguru iraun duen bileraren ondoren, sindikatuetako ordezkariek azaldu dute Espainiako Gobernuko ordezkariek "beste behin" ez dutela "aurrera egin ahal izateko proposamenik" jarri mahai gainean. Oharraren arabera, oraingoan, sindikatuek batzuten "itxaropena zerbait lortzeko", baina ez da hala izan.
Monika Garcia ministroaren lantaldeak, besteak beste, datozen egunotan Lurralde arteko Osasun Kontseilua biltzea proposatu du, medikuek euren negoziazio marko propioa izateko dauden "formulak aztertzeko" erkidegoen artean.
Estatutu marko propioa sortzea eta negoziazio bide esklusibo bat zabaltzea eskatzen dute medikuek.
