Argiaren eta gasaren BEZa % 21ekoa izango da berriro astelehenetik aurrera

Espainiako Gobernuak beherapen fiskala ezarri zuen martxoan, Irango gerra dela eta. Astelehen honetan amaituko da argindarraren eta gasaren beherapena, baina erregaien gaineko neurri fiskalak eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergarenak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean.

Agentziak | EITB

Elektrizitatearen eta gasaren fakturak garestitu egingo dira berriro astelehen honetatik aurrera, beherapen fiskala amaitu egingo baita.

Irango gerra dela eta, krisiaren aurkako plana abiatu zuen Espainiako Gobernuak martxoan, BEZa murriztuz. Hainbat parametrotara iritsiz gero, neurriak bertan behera uztea ere jaso zuen dekretuak, eta hala izan da. Izan ere, elektrizitatea eta gas naturala apirilean merkatzeak aukera ematen du Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia (% 5,11tik % 0,5era jaitsi zuten) eta elektrizitateari eta gas naturalari, zein briketei, pelletei eta egurrari aplikatzen zaien BEZa (% 21etik % 10era jaitsi zuten) lehengoratzeko.

Apirileko Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) % 3,2koa izan zen, eta horrek, Gobernuaren arabera, Espainian martxan jarritako neurriek emaitza eman dutela erakutsi du, neurri horiek gabe inflazioa puntu bat handiagoa izango litzatekeelako.

Ekainaren 30era arte indarrean jarraituko duten neurriak

Dena dela, neurri guztiak ez dira bertan behera geratuko astelehen honetan. Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergari buruzko neurriek, adibidez, ekainaren 30era arte jarraituko dute indarrean.

Erregaien gaineko neurri fiskalak (Hidrokarburoen gaineko Zergaren tasa murriztuak, gasolinen, gasolioen eta bioerregaien gaineko % 10eko BEZa eta gasolio profesionalaren itzulketa partziala) ere indarrean egongo dira ekainaren 30era arte.

Halaber, neurri sektorialak ez dira aldatuko: nekazarientzako eta garraiolarientzako laguntzak, eta gizarte bonu elektrikoaren deskontu indartuak (% 42,5ekoa kontsumitzaile zaurgarrienentzat eta % 57,5ekoa oso zaurgarrientzat).

Era berean, Espainiako Gobernuak prezioen bilakaera monitorizatzen eta gizarte eragileekin eta gehien kaltetutako sektoreekin biltzen jarraituko du, ekainaren 30etik aurrera neurri batzuk mantentzen jarraitzea, kentzea edo berriak indarrean jartzea beharrezkoa den ikusteko.

