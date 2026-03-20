KRISIAREN KONTRAKO NEURRIAK

Espainiako Gobernuak elektrizitatearen, gasaren, gasolinaren eta gasolioaren BEZa % 10era jaitsi du

Ezohiko Ministroen Kontseiluak Ekialde Hurbileko gerraren ondorioak arintzeko lehen neurri sorta bat onartu du gaur. Neurri horiek 5.000 milioi euro mobilizatuko dituzte. Sanchezen arabera, "ez du eragotziko legez kanpoko gerra honen ondorioak Espainiara iristea, baina bai eramangarriagoak izatea". 

(Foto de ARCHIVO) Una persona cocina sobre un fuego de cocina de gas butano, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 2% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,5%, lo que supone 1,5 puntos por encima de la tasa de septiembre y su nivel más alto en 29 años, debido al encarecimiento de la electricidad. Con el dato de octubre el IPC interanual encadena su décima tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad. También influye el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas, frente a los descensos que registraron el año pasado. A. Pérez Meca / Europa Press 28 OCTUBRE 2021;ECONOMÍA;IPC;CONSUMO;ELECTRICIDAD 28/10/2021

Pertsona bat, sukaldean. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Ezohiko Ministroen Kontseiluak Ekialde Hurbileko gerra eragiten ari den ondorioak arintzeko lehen neurri sorta bat onartu du ostiral honetan. 

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bileraren ostean egindako agerraldian zehaztu duenez, 80 neurriko planak 5.000 milioi euro mobilizatuko ditu "herritarrak babesteko, enpresa txiki eta ertainei, lehen sektoreari eta, jakina, industriari laguntzeko".

"Bihar bertan" indarrean sartuko den plan horrek 20 milioi etxeri eta hiru milioi enpresari zuzenean ekarriko die onura, Sanchezen hitzetan. "Ez du eragotziko legez kanpoko gerra honen ondorioak Espainiara iristea, baina bai eramangarriagoak izatea", erantsi du.

Neurri nagusiak

Planak "fiskalitate energetikoaren murrizketa drastiko" baterako neurriak jasotzen ditu; izan ere, elektrizitatearekin zerikusia duten zergak % 60 jaitsiko dira orotara. 

Zehazki, elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zerga (EEEBZ), konpainiek ordaintzen dutena, % 7koa, eten egingo da, eta Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia (EZB), kontsumitzaileek ordaintzen dutena, % 5etik % 0,5era murriztuko da, Europar Batasunak ezarritako gutxienekora.

Planak % 80ko hobaria ematen die arrisku handiena duten industrientzako bidesari elektrikoei, 200 milioi euro aurrezteko aukera emanez, eta malgutasun handiagoa emango zaie enpresa eta autonomoentzako energia-hornidurako kontratuei.

Era berean, urtearen amaierara arte luzatuko dira bonu sozial elektrikoaren aparteko deskontu guztiak, "modu esanguratsuan" indartzen da bonu sozial termikoa eta luzatu egingo da etxe kaltebenerei funtsezko hornidurak eteteko debekua. 

Era berean, gas naturalaren, pelletaren eta egurraren BEZa tasa orokorretik (% 21) murriztura (% 10) jaistea adostu dute, eta butanoaren eta propanoaren prezioa izoztea. 

Halaber, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen BEZa % 21etik % 10era jaistea erabaki du Exekutiboak, eta hidrokarburoen gaineko zerga murriztea, Europar Batasunean baimendutako gutxienekora arte.

Sanchezen hitzetan, erabilitako erregaiaren arabera, litroko 30 zentimoko jaitsiera ekarriko du neurriak. "Bestela esanda, auto arrunt baten depositoa betetzeko orduan, 20 euro aurreztuko dira. Hori da gure herritarren poltsikoan izango duen eragina", azaldu du Espainiako gobernuburuak prentsaurrekoan.

Bestalde, garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko 20 zentimoko hobari zuzena emango zaie, eta laguntza baliokidea emango zaie ongarritarako, sektore horiek "krisi honi aurre egin ahal izateko" eta  herritarren "erosketa saskiaren prezioei ahalik eta gehien eusteko". 

Subiranotasun energetikoa

Zerga alorrean, Espainiako Gobernuaren planak ekonomiaren elektrifikazioa eta subiranotasun energetikoa bultzatzeko neurri estrukturalak jasotzen ditu, eguzki panelak, kargatzeko puntuak eta bero-ponpak instalatzeko PFEZn kenkariak eginez, besteak beste. Era berean, ibilgailu elektrikoak edo entxufagarriak erosteko, PFEZn % 15eko kenkariak aurreikusten ditu. 

Sozietateen gaineko zergan, ekipo fosilak ordezkatzeko sistema berriztagarriak jartzen direnean, amortizazio-askatasuna emango da. Halaber, udalei ahalmena ematen zaie energia berriztagarrien aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu dituztenentzat Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) % 50erainoko hobaria emateko, baita sistema horien obra eta instalazioetarako % 95erainoko hobaria emateko ere.

