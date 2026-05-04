Ekain Rico (PSE): "EAJk ke-pantailak sortu ditu; bat, Estatutu berriarekin, eta bestea, fotomuntaketarekin"

Buruzagi sozialistak "hiperbentilazioaz" eta "gehiegizko antzezpenaz" hitz egin du jeltzaleen jarrera kritikatzeko orduan.

Ekain Rico, Legebiltzarreko Euskal Sozialisten taldeko idazkari nagusia, elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta EAJrekiko tonu kritikoari eutsi dio. Buruzagi sozialistaren ustez, EAJren barruan “hiperbentilazio nahikoa” egon da, haren alderdiak Aitor Esteban igerileku batera salto egiten agertzen zuen fotomuntaketa argitaratu zuenetik sortutako polemikaren harira; besteak beste, “ke-pantailak” eta “gehiegizko antzezpena” terminoak erabili ditu sozialisten gobernu-kideen jarrera deskribatzeko.

Horrela, Ekain Ricok jeltzaleei egotzi die “kea estaltzeko hainbat pantaila” sortu nahi izatea. “Horietako bat izan zen Estatutu berriaren gaia aipatzea, zeinari buruz isiltasun eta diskrezio akordioa dagoen. Beste ke-pantaila bat izan zen txioaren inguruko hiperbentilazioa bera. Guk beti oso argi utziko dugu zein den gure jarrera hainbat gairen inguruan”, adierazi du.

Euskal Sozialisten Talde Parlamentarioaren idazkari nagusiak berriro kendu dio garrantzia bere alderdiak sortutako fotomuntaketari. “Garrantzitsuena ez da txioa, baizik eta agerian jartzen zuena: EAJk euskararen arloan adostasunak hautsi izana. Horrek kezka handia sortzen digu, ez bakarrik PSEn, gai honetan Euskadiko gehiengo handiaren bozgorailu gara”, azaldu du.

Kontuan hartuta fotomuntaketa Estatutu berriaren negoziazioari erantzuten ziola, Ricori gai horri buruz ere galdetu diote: “Diskrezio akordioa dago frustraziorik ez sortzeko, garrantzitsutzat jotzen baitugu eta bestelako kontuetatik aparte utzi behar baita. Gu oso koherente izaten ari gara diskrezio horrekin. Beste batzuk, ez”.

Azkenik, EAJren eta PSEren arteko koalizioaren osasunaz galdetuta, Ricok balorazio positiboa egin du: “Gobernuan gauden erakundeak gauza oso interesgarriak egiten ari dira herritarrentzat, benetan kezkatzen dituzten arazoei irtenbidea emateko”.

Hasi da hauteskunde kanpaina Andaluzian

Sevillan ekin die kanpainako ekitaldiei Alderdi Popularrak; Granadan, Alderdi Sozialistak. Moreno Bonilla PPko hautagai eta gaur egungo presidenteak gehiengo absolutua nahi du; ez du Vox nahi bere gobernuan. Jarraitzaileei botoa ematera joateko deia egin die, inkestek iragartzen duten gehiengo absolutua ziurra ez delakoan. Alderdi Sozialistaren hautagai Maria Jesus Monterok, berriz, inkestek iragartzen dizkioten emaitza txarrak irauli nahi ditu eta zerbitzu publikoen aldeko defentsan oinarritu du kanpaina.
