Koldorekin "lotura berezia" zuela onartu du Abalosek eta Aldama ezagutzeari garrantzia kendu dio
Ministro ohiak akusatu gisa deklaratu du Auzitegi Gorenean, eta aholkulari ohiaren izendapena defendatu du, bere "leialtasunagatik".
Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiak Auzitegi Gorenean aitortu du "lotura berezia" izan zuela Koldo Garcia aholkulari ohiarekin, eta Victor de Aldama enpresaria ezagutu izana ez dela "ospatzeko ezer".
Akusatu gisa egindako deklarazioan, Abalosek azaldu du Koldo Garcia Garraio Ministerioko aholkulari izendatu zuela "eskerrak emateko", PSOEren Antolakuntza idazkari izan zenetik gidari, laguntzaile pertsonal eta segurtasun arduradun gisa lan egin ostean.
Zehaztu duenez, ministerioan sartu zenean funtzio horiek betetzen jarraitzeko modu "bakarra" bere kabineteko taldean sartzea zen, izendapen askeko aholkularien kupoan.
Gauzak horrela, azpimarratu du aholkulari ohiarekin harremana eremu profesionaletik haratago joan zela. Abalosek aitortu du hurbiltasun pertsonalaren ondorioz "lotura berezia" sortu zela, Koldo Garciak bere bizitza pribatuko hainbat alderditan parte hartu baitzuen, baina, adierazi duenez, ez zituen beste kolaboratzaile batzuekin partekatu.
Victor de Aldamari dagokionez, ministro ohiak adierazi du ez duela zehatz-mehatz gogoratzen noiz ezagutu zuen, baina bilera 2018ko azken hiruhilekoan egin zutela uste du, ziurrenik irail-urrian. Azaldu duenez, Koldo Garciak antolatutako aurkezpena "oso azkarra" izan zen, auto batera igotzera zihoala, eta ironiaz amaitu du gertakaria: "Ez dago ezer ospatzeko".
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 24 urteko espetxe-zigorra eskatu du Abalosentzat, 19koa Koldo Garciarentzat eta 7koa Aldamarentzat, eta herri-akusazioek, PP buru dutela, 30 urtera igo dute eskaera ministro ohiarentzat eta aholkulari ohiarentzat.
Jessica Rodriguez
Garraio ministro ohiak iradoki duenez, Jessica Rodriguez bere bikotekide ohiak Victor de Aldama komisionistarekin hitzartu du epaiketa. Esan zuen ez zuela ezagutzen.
Hala ere, Abalosek baieztatu du bere bikotekide ohiak eta Aldamak elkar ezagutzen zutela. "Ez dut arrazoirik aurkitzen hori esateko, konpondu duten gai bat egon ezean", nabarmendu du.
"Duela asko epaitua" eta "epaia argi dago"
Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiak Auzitegi Gorenean salatu duenez, kasua "argi eta garbi mediatikoa da, aspalditik epaitua eta zigor argiarekin", eta telebista-ekoiztetxeek "jende ahulari" ordaindu diote "gidoi bat" sortzeko.
"Prozesu honen miseria guztiaren parte da", azpimarratu du buruzagi sozialista ohiak fiskalaren galdeketan, eta bere kontrako akusazio guztiak ukatu ditu, puntuz puntu.
