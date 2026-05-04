El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reconocido este lunes en el Tribunal Supremo que mantuvo “vínculos singulares” con su exasesor Koldo García, al tiempo que ha asegurado que haber conocido al empresario Víctor de Aldama no es “nada que celebrar”.

Durante su declaración como acusado, Ábalos ha explicado que nombró a Koldo García asesor en el Ministerio de Transportes “en agradecimiento” a su “entrega y lealtad”, tras haber trabajado como su conductor, asistente personal y responsable de seguridad desde su etapa como secretario de Organización del PSOE.

Según ha detallado, la “única” forma de que siguiera desempeñando esas funciones cuando accedió al ministerio era integrarlo en su equipo de gabinete, dentro del cupo de asesores de libre designación.

En este sentido, ha subrayado que la relación con su exasesor trascendió el ámbito profesional. Ábalos ha reconocido que la cercanía personal derivó en “vínculos singulares”, al participar Koldo García en aspectos de su vida privada que, según ha indicado, no compartió con otros colaboradores.

En relación con Víctor de Aldama, el exministro ha señalado que no recuerda con exactitud cuándo lo conoció, aunque ha situado el encuentro en el último trimestre de 2018, probablemente entre septiembre y octubre. Ha relatado que se trató de una presentación “muy apresurada”, organizada por Koldo García mientras se disponía a subir a un coche, y ha zanjado el episodio con ironía: “nada que celebrar”.

La causa judicial está vinculada a presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo García y 7 para Aldama, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años para el exministro y su exasesor, manteniendo la misma pena para el empresario.