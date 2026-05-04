JUICIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ábalos reconoce “vínculos singulares” con Koldo y resta importancia a conocer a Aldama

El exministro ha declarado como acusado en el Tribunal Supremo y ha defendido el nombramiento de su exasesor por su “entrega y lealtad”.
MADRID, 30/04/2026.- Captura de video de la señal del Tribunal Supremo, del exministro José Luis Ábalos (2d), junto al empresario Víctor de Aldama (i), en un momento de la declaración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles. EFE/Señal Tribunal Supremo -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Aldama, junto a Ábalos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abalos: adierazpenak maskarillak epaiketan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reconocido este lunes en el Tribunal Supremo que mantuvo “vínculos singulares” con su exasesor Koldo García, al tiempo que ha asegurado que haber conocido al empresario Víctor de Aldama no es “nada que celebrar”.

Durante su declaración como acusado, Ábalos ha explicado que nombró a Koldo García asesor en el Ministerio de Transportes “en agradecimiento” a su “entrega y lealtad”, tras haber trabajado como su conductor, asistente personal y responsable de seguridad desde su etapa como secretario de Organización del PSOE.

Según ha detallado, la “única” forma de que siguiera desempeñando esas funciones cuando accedió al ministerio era integrarlo en su equipo de gabinete, dentro del cupo de asesores de libre designación.

En este sentido, ha subrayado que la relación con su exasesor trascendió el ámbito profesional. Ábalos ha reconocido que la cercanía personal derivó en “vínculos singulares”, al participar Koldo García en aspectos de su vida privada que, según ha indicado, no compartió con otros colaboradores.

En relación con Víctor de Aldama, el exministro ha señalado que no recuerda con exactitud cuándo lo conoció, aunque ha situado el encuentro en el último trimestre de 2018, probablemente entre septiembre y octubre. Ha relatado que se trató de una presentación “muy apresurada”, organizada por Koldo García mientras se disponía a subir a un coche, y ha zanjado el episodio con ironía: “nada que celebrar”.

La causa judicial está vinculada a presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo García y 7 para Aldama, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años para el exministro y su exasesor, manteniendo la misma pena para el empresario.

Jessica Rodríguez

El exministro de Transportes  ha insinuado que su expareja Jéssica Rodríguez había pactado su declaración el juicio con el reconocido comisionista Víctor de Aldama, al que dijo no conocer.

Sin embargo, Ábalos, ha aseverado que su expareja y Aldama se conocían. "No encuentro motivo alguno para que diga que no lo conoce salvo que haya un asunto que hayan arreglado", ha enfatizado.

"Juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado en el Tribunal Supremo que se le juzga por un caso "claramente mediático, juzgado desde hace tiempo y con condena clara", en el que productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarlas".

"Es parte de toda la miseria de este proceso", ha lamentado el también exdirigente socialista a lo largo del interrogatorio del fiscal, en el que está negando, punto por punto, todas las acusaciones en su contra

Corrupción Política Psoe Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la campaña electoral en Andalucía

El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.

Cargar más
Publicidad
X