El secretario general del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, Ekain Rico, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, y ha mantenido el tono crítico con el PNV. El dirigente socialista considera que en el PNV “ha habido bastante hiperventilación”, al hilo de la polémica surgida cuando su formación publicó un fotomontaje de Aitor Esteban lanzándose a una piscina, y ha utilizado también términos como “cortinas de humo” o “sobreactuación” para referirse a la posición de sus socios de gobierno.

Ekain Rico, en este sentido, ha acusado a los nacionalistas vascos de buscar generar “diversas cortinas de humo”. “Una de ellas fue con esas menciones al tema del nuevo Estatuto, sobre el que existe un acuerdo de silencio y discreción. Otra cortina de humo fue con la propia hiperventilación del tuit. Evidentemente, sosotros siempre vamos a dejar muy claro cuál es nuestra postura sobre asuntos que nos preocupan. Y la posición del PNV sobre este tema del euskera nos preocupa gravemente”, ha indicado.

Sobre la posición del PNV

Así, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos ha insistido en restar importancia al fotomontaje publicado por su formación en las redes sociales. “Lo importante no es el tuit, sino lo que ponía de relieve: la ruptura de los consensos por parte del PNV en el ámbito del euskera. Nos preocupa gravemente, no solo al PSE, sino que en este tema somos altavoz de la gran mayoría de Euskadi”, ha indicado.

Teniendo en cuenta que el fotomontaje respondía en realidad a la negociación del nuevo Estatuto, Rico ha sido preguntado también por esta cuestión: “Existe un acuerdo de discreción para no crear frustración sobre un tema que creemos que es importante y que tiene que ser apartado de estas cuestiones. Estamos siendo muy coherentes con esa discreción. Otros no lo han sido”.

Finalmente, cuestionado por la salud de la coalición entre el PNV y el PSE en las principales instituciones vascas, Rico ha hecho una valoración positiva: “Desde los diferentes gobiernos en los que gobernamos estamos haciendo cosas muy interesantes para la ciudadanía, para poner solución a los problemas que realmente les preocupan”.