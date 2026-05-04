El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha calificado de “muy poco edificante” el enfrentamiento público entre el PNV y el PSE-EE, y ha cuestionado que su alianza garantice estabilidad y un proyecto sólido de país.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Otxandiano se ha referido a la polémica surgida tras la difusión de un meme del dirigente jeltzale Aitor Esteban en la cuenta oficial de los socialistas, y a la posterior reacción del presidente del EBB, que canceló una reunión con el representante del PSOE Antonio Hernando. A su juicio, se trata de una respuesta que “no estuvo a la altura”.

El dirigente de EH Bildu ha advertido de que los desencuentros entre PNV y PSE-EE se repiten en “prácticamente todos los temas importantes”, lo que, en su opinión, evidencia una falta de acuerdo de fondo entre ambos socios.

Además, ha calificado de “tóxica y muy deteriorada” la relación entre jeltzales y socialistas, y ha planteado si en esas condiciones pueden ofrecer “seguridad, estabilidad y un proyecto a largo plazo” para el país.

Otxandiano ha defendido que la gobernabilidad debe sustentarse en “un proyecto de país serio” y ha apostado por abrir una reflexión sobre posibles nuevas alianzas y gobiernos ante el inicio de un nuevo ciclo electoral.

En ese contexto, ha señalado que existe la oportunidad de dejar atrás una política “transaccional o de conveniencia”, centrada en mantenerse en el poder, y ha reclamado que se prioricen los intereses de país frente a acuerdos coyunturales en las próximas elecciones.