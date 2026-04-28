El PNV cancela una reunión con los socialistas prevista para el miércoles, tras el "indecente" mensaje del PSE en redes
Aitor Esteban había señalado en Euskadi Irratia que las negociaciones sobre el nuevo estatus "han avanzado" y que "hay base" para trabajar. Los socialistas han respondido con un montaje del propio líder del PNV publicado en redes sociales, algo que ha soliviantado a los jeltzales.
La tensión entre el PNV y el PSE, socios en las principales instituciones vascas, se ha disparado en las últimas horas y, de momento, deja como consecuencia de mayor calado la cancelación, a iniciativa de los jeltzales, de una reunión prevista para mañana, miércoles, entre Aitor Esteban y miembros del PSE-EE y del PSOE. El presidente del EBB del PNV ha decidido que no acudirá a la reunión "con Moncloa" después de que los socialistas vascos respondiesen con una imagen de Esteban, creada por IA, a unas declaraciones realizadas por el líder jeltzale esta mañana en Euskadi Irratia.
Las declaraciones en cuestión las ha realizado en el programa "Faktoria", al ser preguntado por la negociación del nuevo estatus de autogobierno. Aitor Esteban ha señalado que estas negociaciones "han avanzado" y que "hay base" para trabajar.
ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
Aitor Esteban confirma que avanzan en la negociación del nuevo estatus
El presidente del EBB ha ofrecido una entrevista en Euskadi Irratia y, entre otras cuestiones, Iñaki Guridi le ha preguntado por el nuevo estatus. Aitor Esteban ha confirmado que "han avanzado" y que "hay base" para trabajar.
Unas horas después de la entrevista, el PSE ha colgado un mensaje y una imagen en las redes sociales que han soliviantado a los jeltzales. En la imagen, un montaje realizado para redes sociales, se podía ver a Aitor Esteban “lanzándose a la piscina”.
Los socialistas han acompañado la imagen con el siguiente texto: “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas”.
El mensaje continuaba con estas palabras: “La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales”.
El mensaje de los socialistas vascos en redes sociales ha causado un gran malestar en Sabin Etxea, y el PNV ha respondido con un escueto mensaje en redes sociales:
“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”.
Según ha podido saber EITB, con esta afirmación, el partido nacionalista se refería a una reunión en Sabin Etxea entre Aitor Esteban por parte del PNV, Eneko Andueza como líder del PSE-EE y Antonio Hernando representando al PSOE. El encuentro se enmarcaba dentro de las negociaciones que se llevan a cabo para hablar de la reforma del Estatuto y, tras esta disputa en redes sociales, ha quedado suspendido.
Te puede interesar
España aumenta el gasto militar hasta los 40 000 millones de euros y entra en el ranking de los 15 países que más gastan
En un informe publicado este lunes, el Centre Delàs incluye en esta partida gastos que considera de naturaleza militar como investigación, operaciones en el exterior, partidas industriales, etcétera, y denuncia que elevan el gasto al 2,42 % del PIB.
El Congreso reactiva la ley de nacionalidad para saharauis y los grupos buscan acordar cambios
El socio minoritario del Gobierno español planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar.
Los cuatro asesinatos de presidentes en EE.UU. y la media docena que sobrevivieron: ¿por qué se repite la historia en Estados Unidos?
El tercer atentado contra Trump evidencia la recurrencia de los intentos de magnicidio en Estados Unidos, que algunos analistas vinculan con el permisivo acceso a las armas de fuego.
El hijo de Bárcenas apunta a una orden del Gobierno de Rajoy para "hacerle la vida imposible" a su padre en prisión
La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el juicio de la trama Kitchen, con las declaraciones como testigos de los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas.
EH Bildu propone universalizar el euskera y reforzar su uso en todos los ámbitos
La coalición plantea una nueva política lingüística para superar el estancamiento y garantizar el uso del euskera en todos los espacios de la vida social. Además, plantea pasar de la euskaldunización de las personas a la de los espacios.
GEBehatokia y la familia de ‘Naparra’ pedirán su reconocimiento como víctima del terrorismo
El Ministerio del Interior español ha rechazado dos veces ese reconocimiento, que sí le otorga la ONU.
La Audiencia Nacional exime a Pujol de los delitos de corrupción por su demencia
La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, e interroga al hijo mayor, también llamado Jordi, por ser el presunto responsable de la corrupción.
La Audiencia Nacional decide si juzga a Pujol o lo deja sin responsabilidad penal por demencia
En el caso de que la sala acuerde sacarlo del juicio, Pujol podrá abandonar la Audiencia Nacional, sin responsabilidad penal alguna, y se interrogará a los demás acusados, como su hijo mayor, Jordi.
Fallece el abogado Cosme Delclaux, víctima de un largo secuestro a manos de ETA a finales de los 90
El abogado, que entonces tenía 34 años, permaneció secuestrado 232 días. El funeral se celebrará este lunes en la parroquia San Ignacio de Loyola de Neguri.