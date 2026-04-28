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El PNV cancela una reunión con los socialistas prevista para el miércoles, tras el "indecente" mensaje del PSE en redes

Aitor Esteban había señalado en Euskadi Irratia que las negociaciones sobre el nuevo estatus "han avanzado" y que "hay base" para trabajar. Los socialistas han respondido con un montaje del propio líder del PNV publicado en redes sociales, algo que ha soliviantado a los jeltzales.

AITOR ESTEBAN MONTAJEA PSE-EE ADIMEN ARTIFIZIALA

Imagen generada por IA que el PSE-EE ha compartido en sus redes sociales.

Euskaraz irakurri: EAJk bertan behera utzi du sozialistekin bihar egin behar zuen bilera, PSEk sare sozialetan iseka egin ostean
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EITB

Última actualización

La tensión entre el PNV y el PSE, socios en las principales instituciones vascas, se ha disparado en las últimas horas y, de momento, deja como consecuencia de mayor calado la cancelación, a iniciativa de los jeltzales, de una reunión prevista para mañana, miércoles, entre Aitor Esteban y miembros del PSE-EE y del PSOE. El presidente del EBB del PNV ha decidido que no acudirá a la reunión "con Moncloa" después de que los socialistas vascos respondiesen con una imagen de Esteban, creada por IA, a unas declaraciones realizadas por el líder jeltzale esta mañana en Euskadi Irratia.

Las declaraciones en cuestión las ha realizado en el programa "Faktoria", al ser preguntado por la negociación del nuevo estatus de autogobierno. Aitor Esteban ha señalado que estas negociaciones "han avanzado" y que "hay base" para trabajar.

ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA

Aitor Esteban confirma que avanzan en la negociación del nuevo estatus

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El presidente del EBB ha ofrecido una entrevista en Euskadi Irratia y, entre otras cuestiones, Iñaki Guridi le ha preguntado por el nuevo estatus. Aitor Esteban ha confirmado que "han avanzado" y que "hay base" para trabajar.

18:00 - 20:00
Aitor Esteban confirma que avanzan en la negociación del nuevo estatus

Unas horas después de la entrevista, el PSE ha colgado un mensaje y una imagen en las redes sociales que han soliviantado a los jeltzales. En la imagen, un montaje realizado para redes sociales, se podía ver a Aitor Esteban “lanzándose a la piscina”.

Los socialistas han acompañado la imagen con el siguiente texto: “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas”.

El mensaje continuaba con estas palabras: “La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales”.

El mensaje de los socialistas vascos en redes sociales ha causado un gran malestar en Sabin Etxea, y el PNV ha respondido con un escueto mensaje en redes sociales:

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”.

Según ha podido saber EITB, con esta afirmación, el partido nacionalista se refería a una reunión en Sabin Etxea entre Aitor Esteban por parte del PNV, Eneko Andueza como líder del PSE-EE y Antonio Hernando representando al PSOE. El encuentro se enmarcaba dentro de las negociaciones que se llevan a cabo para hablar de la reforma del Estatuto y, tras esta disputa en redes sociales, ha quedado suspendido.

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