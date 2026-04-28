Unas horas después de la entrevista, el PSE ha colgado un mensaje y una imagen en las redes sociales que han soliviantado a los jeltzales. En la imagen, un montaje realizado para redes sociales, se podía ver a Aitor Esteban “lanzándose a la piscina”.

Los socialistas han acompañado la imagen con el siguiente texto: “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas”.

El mensaje continuaba con estas palabras: “La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales”.