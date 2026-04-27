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La Audiencia Nacional exime a Pujol de los delitos de corrupción por su demencia

La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, e interroga al hijo mayor, también llamado Jordi, por ser el presunto responsable de la corrupción.
Jordi Pujol efe
Pujol, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionalak ustelkeria delituetatik salbuetsi du Pujol
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Agencias | EITB

Última actualización

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, después de que este lunes el exdirigente catalán se haya sometido a otro reconocimiento médico.

Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, que ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que quede "fuera del procedimiento".

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.

Corrupción Política Audiencia Nacional Política

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