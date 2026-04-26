Gernika recuerda a las víctimas del bombardeo en su 89 aniversario
Hoy se cumplen 89 años del bombardeo de Gernika, el primer ataque aéreo indiscriminado contra la población civil en el mundo. Un aniversario que este año viene marcada por la polémica en torno al traslado del Gernika de Picasso al Guggenheim, pero, en el que también hay que destacar la inauguración de una escultura que simboliza la distinción de Gernika como "lugar de memoria democrática", distinción con la que el Gobierno español reconoció a Gernika en 2023.
La escultura llamada "Lugar de la Memoria Democrática", consiste en un monumento de cuatro metros de alto, realizado en acero de corten, que simboliza la puerta de entrada a la paz. Situada en pleno casco ubano, se ha colocado cerca de la escultura "Agonía de fuego, de Nestor Basterretxea, colocada en el lugar donde cayó la primera bomba.
En el acto han participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez el alcalde de Gernika, José María Gorroño, el director de Gogora, Alberto Alonso y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.
Fernado Martínez ha destacado que "la memoria es democracia" y ha defendido la necesidad de recordar el pasado para evitar la repetición de "episodios traumáticos", al tiempo que ha advertido de los riesgos actuales derivados del auge de posiciones que "ponen en cuestión la propia democracia y la libertad"
Por su parte, el alcalde de Gernika, José María Gorroño, ha afirmado que la designación de la localidad como Lugar de Memoria Democrática constituye "no solo un reconocimiento, sino un deber asumido ante la historia y ante la conciencia colectiva".
Gorroño ha subrayado que la memoria democrática "no es un ejercicio retórico", sino "un principio ético" que "interpela a las sociedades que han atravesado episodios de dolor, fractura y vulneración de derechos humanos".
El corte de la cinta ha corrido a cargo de Kruzita Etxabe y Mari Carmen Agirre, supervivientes del bombardeo que han representado a las víctimas, algunas de las cuales han participado también en el acto.
El acto, al que han asistido numerosos representantes políticos e institucionales, como el presidente del PNV, Aitor Esteban, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, o los embajadores de Bosnia-Herzegovina, Azerhaiyán y Armenia, ha finalizado con la proyección de un vídeo que ha recreado los hechos del 26 de abril de 1937, una ofrenda floral a las dos mujeres supervivientes del bombardeo, un aurresku de honor y la interpretación de 'Agur jauna' tocado con un violín que sobrevivió al bombardeo de Hiroshima.
El PNV ha realizado además, su propio acto y EH Bildu, por su parte, ha realizado una ofrenda floral.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha manifestado que "esto es algo que hay que recordarles a las generaciones más jóvenes (...), que todo puede cambiar".
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano ha recordado que, en estas fechas, se cumplen también 90 años del bombardeo de Otxandio y 150 de la abolición de los Fueros Vascos, aniversarios que, en su opinión, se producen "en un contexto político internacional" en el que "se quiere empujar a un escenario de guerra global".
El hijo de George Steer destaca el aprecio de su padre por Gernika y alaba la "noble labor" del corresponsal de guerra
El hijo del corresponsal de guerra George L. Steer, George Barton Steer, quien escribió acerca del bombardeo de Gernika ocurrido hace 89 años como corresponsal de The New York Times, ha recordado el "respeto y aprecio" su padre por Gernika, que plasmó en su libro The Three of Gernika (El árbol de Gernika), y ha defendido la "tradición, tan noble como peligrosa" de los corresponsales de guerra, que "sigue viva".
En el homenaje, desarrollado frente al busto de Geoge Steer, con la presencia de su hijo George Barton Steer y otros familiares, han participado representantes políticos e institucionales. El acto ha concluido con una ofrenda floral ante el busto del escritor y corresponsal.
George Barton Steer ha agradecido "a toda la ciudadanía" de Gernika "que recuerde y homenajee" a su padre, y ha destacado el vínculo del periodista con el pueblo vasco, que puede apreciarse en su libro The Tree of Gernika donde "se puede leer el respeto y el aprecio que tenía al pueblo".
Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han confesado este domingo sentirse honrados por el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación, que les ha sido entregado en reconocimiento al acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países.
Ambos mandatarios han agradecido este galardón en una carta que ha sido leída por los embajadores en España de Armenia y Azerbaiyán, Sos Avetisyan y Ramiz Hasanov.
En la ceremonia de entrega de estos galardones, que han recaído también en la iniciativa en favor de Gaza Global Sumud Flotilla, una de sus representantes ha explicado que el premio no es suyo sino "de Palestina, de su resistencia, de su dignidad y de su capacidad de existir" pese a la "crueldad del sionismo y todo el poder armamentístico con el que pretende destruirla".
Los actos de la tarde
El acto de sirenas en recuerdo a las víctimas y el repique de las campanas de la iglesia de Andra Mari darán paso a cuatro minutos de silencio a partir de las 15:45 horas, momento en el que se recordará el inicio de una lluvia de bombas por parte de la Legión Cóndor alemana. La ofrenda floral a las personas fallecidas a las 16:30 horas, en el cementerio de Zallo. Ya la noche la obra de teatro Garretan ez da erreten sua pizten dabena y el recorrido con velas organizado por Gernika Batzordea Lobak cerrarán la programación del 89 aniversario.
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