Gernika recuerda a las víctimas del bombardeo en su 89 aniversario

Hoy se cumplen 89 años del bombardeo de Gernika, el primer ataque aéreo indiscriminado contra la población civil en el mundo. Un aniversario que este año viene marcada por la polémica en torno al traslado del Gernika de Picasso al Guggenheim, pero, en el que también hay que destacar la inauguración de una escultura que simboliza la distinción de Gernika como "lugar de memoria democrática", distinción con la que el Gobierno español reconoció a Gernika en 2023.

La escultura llamada "Lugar de la Memoria Democrática", consiste en un monumento de cuatro metros de alto, realizado en acero de corten, que simboliza la puerta de entrada a la paz. Situada en pleno casco ubano, se ha colocado cerca de la escultura "Agonía de fuego, de Nestor Basterretxea, colocada en el lugar donde cayó la primera bomba.