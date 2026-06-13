Podemos Euskadi llama a recuperar el espíritu del 15-M ante el "hartazgo social" con la corrupción y los 'fontaneros'
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha apelado a recuperar el espíritu del 15-M porque, al igual que hace 15 años, la ciudadanía "vuelve a estar harta de la corrupción, de los chanchullos en rescates públicos, de las cloacas, de los 'fontaneros' y de que unas pocas personas utilicen las instituciones para su propio beneficio".
Te puede interesar
Nuevo choque entre PNV y PSE-EE por el plan fiscal de Bizkaia
Un día después de que Bizkaia anunciara un ambicioso paquete de deducciones fiscales para atraer talento y reforzar el arraigo empresarial, los socialistas han expresado su malestar, tanto por el contenido como por la forma del anuncio. El vicelehendakari y líder del PSE-EE, Mikel Torres, asegura que su partido conoció la medida a través de los medios de comunicación.
El PP exigirá explicaciones por el elevado número de ceros en euskera de la PAU y reclama una investigación
La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha anunciado que su formación pedirá explicaciones y la asunción de responsabilidades. Estos resultados se concentran mayoritariamente en alumnado de centros concertados, del modelo A y en determinados tribunales, como dos aulas ubicadas en Sarriko.
PNV espera culminar y dotar seguridad jurídica a la ley de empleo público y EH Bildu ve "acuerdo en muchos aspectos"
Asimismo, PSE-EE critica a los jeltzales haber "roto acuerdos" tras "varios meses negociando", y PP y Vox lo consideran una "política impositiva". La medida será debatida en el pleno previsto para el 25 de junio.
El PNV presenta su nueva marca para Iparralde: Le Parti Basque
Aitor Esteban asegura en Bidart que esta nueva nomenclatura "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro" del partido.
El Gobierno Vasco condena el "señalamiento" a un ertzaina en Leioa tras los incidentes con la flotilla
Han aparecido varios carteles en el entorno de un centro educativo de Leioa señalando al responsable del dispositivo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu.
Ibone Bengoetxea: "La línea roja para traer el Mundial a Euskadi es un acuerdo equilibrado con la FIFA"
En una respuesta a la parlamentaria de Vox sobre las dudas de las instituciones vascas a que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial de Fútbol de 2030, la consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado que las condiciones de la FIFA "no son pocas ni menores". Entre ellas, ha destacado la limitación de la movilidad en las ciudades o que el Mundial no podría coincidir con "otros eventos propios de la ciudad". Ha reiterado que el Gobierno Vasco no va a "firmar un cheque en blanco y atarse de pies, manos y boca".
El juez Calama investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina
La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación contra Zapatero y ha abierto una pieza separada en relación con las joyas valoradas en 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".
EH Bildu se abstiene ante la propuesta del PNV y deja la puerta abierta al acuerdo sobre el euskara en las OPEs
La coalición abertzale no garantiza su apoyo a la aprobación definitiva de la propuesta, aunque señala que “la falta de acuerdo no es una opción”.
El lehendakari durante la visita del papa a Canarias: “Las sociedades avanzadas deben ayudar a la integración de los migrantes”
Imanol Pradales indica que Euskadi ha tenido que atender el tránsito de 45.000 personas que estaban moviéndose desde el Estado hacia el norte de Europa.