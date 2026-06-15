El 23,3% de la ciudadanía vasca estaría a favor de la independencia y un 69,9% del derecho a decidir, según Naziometroa

El 23,3 % de los vascos y las vascas estaría de acuerdo con independizarse de España y Francia, una opción que es rechazada por el 46,4 %, mientras que un 69,9 % traslada su apoyo al derecho a decidir, según la encuesta Naziometroa, con datos recogidos en Euskal Herria.

En la anterior edición del barómetro, el rechazo a la independencia era del 43,2 %, mientras que un 22,2 % se mostraba partidario de esta.

El sondeo, presentado este lunes en Bilbao y elaborado por Telesforo Monzón eLAB y el grupo de investigación de EHU Parte Hartuz, se fundamenta en su octava medición en 1446 encuestas.

En esta ocasión, junto a las tradicionales percepciones sobre soberanía e independencia, se ha analizado también las impresiones ciudadanas sobre la seguridad y la Policía.

De este modo, un 41,1 % de los encuestados dice estar a favor de un estado vasco, opción que rechaza el 27,7 %.

A juicio de los autores de la encuesta, los datos sugieren que el concepto independencia puede estar más asociado en el imaginario colectivo a "determinadas identidades o sensibilidades políticas", mientras que la idea de un estado vasco generaría una "adhesión más amplia".

Seguridad

En lo que respecta a la percepción de la seguridad, los datos reflejan que el 80 % de la ciudadanía considera su entorno un lugar seguro, tres puntos porcentuales por encima de la percepción que se tiene de la Unión Europea.

Asimismo, los encuestados tienen más temor a no tener acceso a servicios públicos de calidad (92 %) o quedarse sin jubilación (89 %) que a ser víctima de un robo o un fraude (88 %).

Policía

Respecto al nivel de confianza en la Policía, un 21 % tiene poca o ninguna confianza en la Ertzaintza, porcentaje que crece hasta el 35 % en la Policía local y al 38 % en el caso de Policía Nacional, Guardia Civil y Gendarmería francesa.

Además, un 55 % de la población dice haber tenido "contacto directo" con la Policía y un 73 % trasladan haberse sentido cómodos y seguros.

Según han aclarado sus autores, la encuesta comenzó a realizarse el pasado mes de enero por ser la seguridad una cuestión que está en el centro del debate social y político y afectar "a la calidad de vida de las personas".