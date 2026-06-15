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Euskal herritarren % 23,3 independentziaren alde daude, eta % 69,9 erabakitzeko eskubidearen alde, Naziometroaren arabera

Euskal estatuari emandako babesa % 41,1ekoa da, eta inkestatutako gizon-emakumeen % 27,7 aurka daude.

Extranjeros con niños en Bilbao, cerca de la Intermodal
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal herritarren % 23,3 ados daude Espainiatik eta Frantziatik independizatzearekin, eta % 46,4k ez dute aukera hori onartzen; % 69,9k, berriz, erabakitzeko eskubidearen alde egiten dute, Naziometroak egindako inkestaren arabera, Euskal Herrian bildutako datuekin.

Galdeketaren aurreko edizioan, independentziaren aurkako jarrera % 43,2koa zen, eta independentziaren aldekoa, % 22,2koa.

Telesforo Monzon eLABek eta Parte Hartuz EHUko ikerketa-taldeak astelehen honetan aurkeztu ditu emaitzak, Bilbon, eta, azaldu dutenez, zortzigarren edizio honetan 1.446 lagun galdekatu dituzte horretarako.

Subiranotasunari eta independentziari buruzko pertzepzio tradizionalekin batera, herritarrek Segurtasunari eta Poliziari buruz zer iritzi dituzten ere aztertu dituzte.

Horrela, inkestatuen % 41,1ek diote euskal estataren alde daudela, eta % 27,7k ez dutela aukera hori onartzen.

Inkestaren egileen ustez, datuek azaleratzen dute independentzia kontzeptuak lotura handiagoa izan dezakeela iruditegi kolektiboan "identitate eta sentsibilitate politiko jakin batzuetan", eta euskal estatuaren ideiak, berriz, "atxikimendu zabalagoa" sortuko lukeela.

Segurtasuna

Segurtasunaren pertzepzioari dagokionez, herritarren % 80k bere ingurunea leku segurutzat jotzen dute, Europar Batasunean horri buruz dagoen pertzepzioa baino ehuneko hiru puntu gehiago.

Era berean, inkestatuek beldur handiagoa diote kalitatezko zerbitzu publikoak ez izateari (% 92) eta erretirorik gabe geratzeari (% 89) lapurreta edo iruzur baten biktima izateari baino (% 88).

Polizia

Poliziarekiko konfiantza-mailari dagokionez, % 21ek konfiantza gutxi edo batere ez dute Ertzaintzarengan. Ehuneko hori % 35era arte igotzen da udaltzaingoen kasuan, eta % 38ra arte Polizia Nazionalaren, Guardia Zibilaren eta Jendarmeriaren kasuan.

Gainera, herritarren % 55ek esan dute Poliziarekin "harreman zuzena" izan dutela, eta % 73k adierazi dute eroso eta seguru sentitu direla.

Egileek argitu dutenez, inkesta urtarrilean hasi zuten egiten, Segurtasuna eztabaida sozial eta politikoaren erdigunean dagoen gaia delako eta "herritarren bizi-kalitateari" eragiten diolako.

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