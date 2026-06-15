Euskal herritarren % 23,3 independentziaren alde daude, eta % 69,9 erabakitzeko eskubidearen alde, Naziometroaren arabera
Euskal estatuari emandako babesa % 41,1ekoa da, eta inkestatutako gizon-emakumeen % 27,7 aurka daude.
Euskal herritarren % 23,3 ados daude Espainiatik eta Frantziatik independizatzearekin, eta % 46,4k ez dute aukera hori onartzen; % 69,9k, berriz, erabakitzeko eskubidearen alde egiten dute, Naziometroak egindako inkestaren arabera, Euskal Herrian bildutako datuekin.
Galdeketaren aurreko edizioan, independentziaren aurkako jarrera % 43,2koa zen, eta independentziaren aldekoa, % 22,2koa.
Telesforo Monzon eLABek eta Parte Hartuz EHUko ikerketa-taldeak astelehen honetan aurkeztu ditu emaitzak, Bilbon, eta, azaldu dutenez, zortzigarren edizio honetan 1.446 lagun galdekatu dituzte horretarako.
Subiranotasunari eta independentziari buruzko pertzepzio tradizionalekin batera, herritarrek Segurtasunari eta Poliziari buruz zer iritzi dituzten ere aztertu dituzte.
Horrela, inkestatuen % 41,1ek diote euskal estataren alde daudela, eta % 27,7k ez dutela aukera hori onartzen.
Inkestaren egileen ustez, datuek azaleratzen dute independentzia kontzeptuak lotura handiagoa izan dezakeela iruditegi kolektiboan "identitate eta sentsibilitate politiko jakin batzuetan", eta euskal estatuaren ideiak, berriz, "atxikimendu zabalagoa" sortuko lukeela.
Segurtasuna
Segurtasunaren pertzepzioari dagokionez, herritarren % 80k bere ingurunea leku segurutzat jotzen dute, Europar Batasunean horri buruz dagoen pertzepzioa baino ehuneko hiru puntu gehiago.
Era berean, inkestatuek beldur handiagoa diote kalitatezko zerbitzu publikoak ez izateari (% 92) eta erretirorik gabe geratzeari (% 89) lapurreta edo iruzur baten biktima izateari baino (% 88).
Polizia
Poliziarekiko konfiantza-mailari dagokionez, % 21ek konfiantza gutxi edo batere ez dute Ertzaintzarengan. Ehuneko hori % 35era arte igotzen da udaltzaingoen kasuan, eta % 38ra arte Polizia Nazionalaren, Guardia Zibilaren eta Jendarmeriaren kasuan.
Gainera, herritarren % 55ek esan dute Poliziarekin "harreman zuzena" izan dutela, eta % 73k adierazi dute eroso eta seguru sentitu direla.
Egileek argitu dutenez, inkesta urtarrilean hasi zuten egiten, Segurtasuna eztabaida sozial eta politikoaren erdigunean dagoen gaia delako eta "herritarren bizi-kalitateari" eragiten diolako.
Zure interesekoa izan daiteke
Frankismoak Eltziegon eraildakoen senideek olibondo bat landatu dute euren omenez
La Pilastra Memoria eta Kultura Demokratikorako elkartea aurkeztu dute ekitaldian, biktimen memoria berreskuratzeko eta bizikidetzaren oinarri diren balioak sustatzeko lan egiteko asmoz sortu den ellkarte arabarra.
Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du asteon Plus Ultra auzia eta atzeman zizkioten bitxiak tarteko
Calama epaileak hilaren 17an eta 18an galdekatuko du presidente ohia. Pandemia garaian erreskatatu zuten aire konpainiaren auziagatik ez ezik, bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik ere galdetuko diote.
Ansolaren esanetan, EAJ ez da inoiz egongo Vox partaide den alternatibetan: "Voxekin inoiz ez, ezer ez"
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Voxen alternatiba politiko oro baztertu du: "Ez dugu inoiz parte hartuko Vox presente dagoen inongo alternatibatan... printzipioengatik, balioengatik, gure herriarekiko errespetuagatik. Voxekin inoiz ez, ezer ez".
EAJren eta PSE-EEren arteko talka Bizkaiko plan fiskala dela eta
Talentua erakartzeko eta enpresen sustraitzea indartzeko asmoz Bizkaiak kenkari fiskalen pakete handi bat iragarri eta biharamunean, euskal sozialistek euren haserrea agertu dute, bai edukiagatik, bai formagatik. Mikel Torres Bizkaiko PSE-EEko buru, Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak esan du bere alderdiak komunikabideen bidez izan duela horren berri.
Podemos Euskadik M-15eko espiritua berreskuratzeko deia egin du, herritarrak ustelkeriarekin "nazkatuta" daudelako
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, M-15aren espiritua berreskuratzeko deia egin du, gaur egun, orain 15 urte bezala, herritarrak "nazkatuta" daudelako "ustelkeriarekin, erreskate publikoetan egindako azpijokoekin eta pertsona gutxi batzuek erakundeak beren onurarako erabiltzearekin".
PPk azalpenak eskatuko ditu USaPeko euskara azterketan izandako zero mordoagatik, eta ikerketa eskatu du
Esther Martinez EAEko PPko idazkari nagusiak iragarri duenez, bere alderdiak azalpenak eskatuko ditu, Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) euskara azterketan zero mordoa izan delako. Suspentso gehienak itunpeko ikastetxeetako, A ereduko eta epaimahai jakin batzuetako ikasleek izan dituzte.
Enplegu publikoaren legeari segurtasun juridikoa ematea espero du EAJk, eta EH Bilduk akordioa posible ikusten du "alderdi askotan"
PSE-EEk "akordioak hautsi" izana egotzi die jeltzaleei, "hainbat hilabetez negoziatzen egon ostean", eta PPk eta Voxek "politika inposatzailea" dela uste dute.
EAJk Ipar Euskal Herrirako bere marka berritu du: Le Parti Basque
Aitor Estebanek Bidarten adierazi duenez, nomenklatura berri honek alderdiaren "balioak eta ideologia abertzale eta zentrokoa hobeto ordezkatzen ditu".
Eusko Jaurlaritzak ertzain baten aurka Leioan izan den "seinalatze publikoa" gaitzetsi du
Hainbat kartel agertu dira Leioako ikastetxe baten inguruan, maiatzaren 23an Loiuko aireportuan izan zen Ertzaintzaren dispositiboaren arduraduna seinalatuz.