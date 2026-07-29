Auzitegi Nazionala
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Bi urteko kartzela-zigorra, sare sozial batean terrorismoa goratzeagatik eta ETAren biktimak umiliatzeagatik

Atxilotuari haur-pornografia ere aurkitu zioten konfiskatutako gailuetan.

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EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Nazionalak bi urteko espetxe-zigorra ezarri dio Zaragozako gizonezko bati, sare sozial baten bidez terrorismoa goratzea eta ETAren biktimak umiliatzea egotzita.

Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, 2024ko ekainean, Nafarroako hainbat agentek jakin zuten sare sozial ezagun batean hainbat profil zeudela. Profilotan, erabiltzaileak terrorismoa goratzeko eta biktimak umiliatzeko delitu bat egin ari zuen, eta mehatxu larriak egiten zizkien hainbat pertsona publikori.

Aragoiko Probintziako Informazio Brigadaren laguntzarekin hainbat hilabetez ikertu ondoren, Zaragozako probintzian bizi zen gizon bat atxilotu zuten, eta hainbat dispositibo atzeman zizkioten. Horiek aztertu ondoren, behar bezala egiaztatu dira aipatutako delituak, bai eta haur-pornografiako beste bat ere.

Azkenik, aurtengo apirilean, Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salak akusatua zigortzeko ebazpena eman zuen: bi urteko espetxe-zigorra eta hamabi hilabeteko isunarekin, eguneko sei euroko kuotarekin. 

Terrorismoaren biktimak Delituak Politika

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