El Gobierno de España reconoce como víctima a Josu Mujika y declara "ilegal" al tribunal que lo juzgó

En el marco de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de España ha reconocido a Josu Mujika como víctima de la violencia policial.

Asimismo, según ha informado el observatorio de derechos humanos GEBehatokia, el Ejecutivo español ha declarado ilegítimas y nulas las resoluciones dictadas, tanto judiciales como administrativas.

Mujika murió hace hoy 51 años por disparos de la Policía Armada durante una operación policial en Madrid. Tenía 24 años.

Coincidiendo con el aniversario del asesinato, el coordinador de GEBehatokia, Agus Hernan, ha hecho entrega a la familia de Mujika de la 'Declaración de reconocimiento y reparación personal', concedida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres Pérez.