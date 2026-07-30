MEMORIA DEMOCRÁTICA
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El Gobierno de España reconoce como víctima a Josu Mujika y declara "ilegal" al tribunal que lo juzgó

Mujika, natural de Legazpi, murió hace hoy 51 años por disparos de la Policía Armada durante una operación policial contra ETA en Madrid.

josu mujika GEBehatokia
Acto de entrega a la familia de la declaración de víctima de Josu Mujika Aiestaran. Foto.: GEBehatokia
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EITB

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En el marco de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de España ha reconocido a Josu Mujika como víctima de la violencia policial.

Asimismo, según ha informado el observatorio de derechos humanos GEBehatokia, el Ejecutivo español ha declarado ilegítimas y nulas las resoluciones dictadas, tanto judiciales como administrativas.

Mujika murió hace hoy 51 años por disparos de la Policía Armada durante una operación policial en Madrid. Tenía 24 años.

Coincidiendo con el aniversario del asesinato, el coordinador de GEBehatokia, Agus Hernan, ha hecho entrega a la familia de Mujika de la 'Declaración de reconocimiento y reparación personal', concedida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres Pérez. 

En un comunicado, GEBehatokia ha recordado que el Gobierno Vasco le reconoció como "víctima de violaciones de derechos humanos de motivación política por estos hechos".

Además, el observatorio ha añadido que sigue su curso la querella interpuesta en 2024 y admitida a trámite con diferentes líneas de investigación.  Según ha precisado, han "identificado al policía que asesinó a Josu Mujika Ayestaran, el cual se oculta tras el seudónimo 'Comisario Daniel Abad' en el libro Yo maté a un etarra, escrito por Jorge Cabezas y, en su momento, facilitaremos sus datos al Juez instructor".

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