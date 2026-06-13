PNV espera culminar y dotar seguridad jurídica a la ley de empleo público y EH Bildu ve "acuerdo en muchos aspectos"

Tras la aprobación de la propuesta para dotar de seguridad jurídica al euskera en las OPEs, a través de la reforma de la Ley de Empleo Público, el debate sobre esta medida ha llegado este sábado a la tertulia radiofónica Parlamento en las Ondas, de Radio Euskadi, de cara al pleno previsto para el 25 de junio.

Ainara Zelaia, parlamentaria del PNV, ha recordado que la propuesta impulsada por los jeltzales ha superado el trámite de comisión, por lo que continúa su recorrido parlamentario. Según ha explicado, la finalidad de la iniciativa es reforzar el uso del euskera en la administración pública, garantizando "la seguridad jurídica" de las convocatorias de empleo, que "había sido puesta en entredicho con las últimas resoluciones judiciales".

Zelaia ha señalado que el PNV mantiene abiertos "todos los cauces y todas las vías de diálogo" para alcanzar acuerdos durante la fase final de la tramitación parlamentaria, y ha insistido en que la reforma no pretende modificar el sistema actual. En este sentido, ha defendido que la propuesta busca "mantener y seguir desarrollando el modelo de euskaldunización existente".

Por parte de EH Bildu, ha tomado la palabra Eraitz Saez de Egilaz, quien ha afirmado que su formación impulsó el debate parlamentario con el propósito de reforzar la protección jurídica del euskera, y ha subrayado el hecho de querer "devolver ese debate al Parlamento" y dejarlo fuera de los tribunales.

Asimismo, ha asegurado que la coalición soberanista ha mantenido durante toda la tramitación una actitud "constructiva" y "con ánimo de llegar a acuerdo", al considerar que no intentar un entendimiento entre las fuerzas políticas "no es una opción en estos momentos".

Maider Laínez, parlamentaria del PSE-EE, ha criticado que el PNV decidiera registrar la proposición de ley de "forma unilateral y desoyendo los avisos que le estamos dando". "Se abre un proceso que desde luego las socialistas no queríamos y que no queremos", ha lamentado.

Laínez ha advertido de que el proceso "rompe acuerdos que sí que teníamos, que además eran recientes", tanto en la Ley de Empleo de 2022 como en el Decreto de Normalización de 2024, aprobado "cuando ya existían todos estos problemas judiciales". Por ello, ha asegurado que los socialistas se encuentran "muy lejos" de la propuesta.

Desde el PP, la parlamentaria Laura Garrido ha calificado la reforma como "un salto a la nada" y ha acusado al PNV y a EH Bildu de impulsar una nueva vuelta de tuerca en las políticas lingüísticas que, a su juicio, incrementan la imposición del euskera en la administración pública.

Por su parte, Amaia Martínez, parlamentaria de Vox, ha afirmado que la iniciativa responde a una estrategia de "imposición lingüística" y ha acusado a PNV y EH Bildu de utilizar el euskera como un instrumento político, además de competir "por ver quién es más impositor que el otro".