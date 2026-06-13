Enplegu publikoaren legeari segurtasun juridikoa ematea espero du EAJk, eta EH Bilduk akordioa posible ikusten du "alderdi askotan"
Halaber, PSE-EEk jeltzaleei kritikatu die "akordioak hautsi" izana "hainbat hilabetez negoziatzen egon ostean", eta PPk eta Voxek "politika inposatzailea" dela uste dute.
Enplegu Publikorako Eskaintzetan (EPE) euskarari segurtasun juridikoa emateko proposamena onartu ondoren, neurri horri buruzko eztabaida politikoa izan dute larunbat honetan Radio Euskadiko "Parlamento en las Ondas" irratsaioan, ekainaren 25erako Legebiltzarrean aurreikusitako osoko bilkurari begira.
Ildo horretatik, Ainara Zelaia EAJko legebiltzarkideak gogorarazi du jeltzaleek bultzatutako proposamenak gainditu egin duela Legebiltzarreko batzordearen tramitea, eta, beraz, aurrera jarraitzen duela. Azaldu duenez, ekimenaren helburua administrazio publikoan euskararen erabilera indartzea da, enplegu deialdien "segurtasun juridikoa" bermatuz.
Zelaiak adierazi du EAJk "elkarrizketarako bide guztiak" irekita dituela Legebiltzarreko tramitazioaren azken fasean akordioak lortzeko, eta berretsi du erreformak ez duela egungo sistema aldatu nahi. Testuinguru horretan, proposamenak "euskalduntze eredua mantentzea eta garatzen jarraitzea" du helburu.
EH Bilduren izenean Eraitz Saez de Egilazek hartu du hitza, eta adierazi du bere alderdiak Legebiltzarreko eztabaida bultzatu zuela euskararen babes juridikoa indartzeko asmoz. Hala, azpimarratu du "eztabaida hori Legebiltzarrera itzuli" eta epaitegietatik kanpo utzi nahi duela.
Era berean, EH Bilduk jarrera "eraikitzailea" izan duela ziurtatu du, "akordioa lortzeko asmoz". Bere arabera, "indar politikoen artean ados jartzeko saiakerarik ez egitea ez da aukera bat une honetan".
Maider Lainez PSE-EEko legebiltzarkideak kritikatu egin du EAJk lege proposamena "alde bakarretik eta ematen ari garen abisuei entzungor eginez" bideratzea erabaki izana. "Sozialistok nahi ez genuen eta nahi ez dugun prozesu bat ireki da", deitoratu du.
Lainezek ohartarazi du prozesuak "hautsi" egiten dituela "orain dela gutxi genituen akordioak", bai 2022ko Enplegu Legean, bai 2024ko Normalizazio Dekretuan, "arazo judizial horiek guztiak zeudenean". Horregatik, sozialistak proposamenetik "oso urrun" daudela ziurtatu du.
PPren aldetik, Laura Garrido legebiltzarkideak esan du erreforma "ezerezera emandako jauzi bat" dela, eta EAJri eta EH Bilduri leporatu die hizkuntza politiketan buelta berri bat bultzatzea, bere ustez, euskararen inposaketa areagotzen baitute administrazio publikoan.
Bestalde, Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkidearen esanetan, ekimenak "hizkuntza inposaketa" estrategia bati erantzuten dio, eta EAJri eta EH Bilduri euskara tresna politiko gisa erabiltzea eta "bestea baino inposatzaileagoa nor den ikusteko" lehiatzea egotzi die.
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