EH Bildu se abstiene ante la propuesta del PNV y deja abierta la puerta al acuerdo sobre el euskara en las OPEs

La abstención de EH Bildu en el Parlamento vasco ha propiciado la aprobación en Comisión de la propuesta del PNV para dar seguridad jurídica al euskera en las OPEs, a través de la reforma de la Ley de Empleo Público. La propuesta queda así pendiente de la aprobación definitiva en el Pleno del Parlamento vasco, si bien EH Bildu no ha garantizado su apoyo en la sesión plenaria que tendrá lugar en unas semanas.

El texto ha salido adelante con el apoyo del propio PNV, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PSE-EE, PP, Sumar y Vox.

El dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, que, por el contrario, ha rechazado la reforma legislativa impulsada con este mismo objetivo por EH Bildu.

El parlamentario del PNV Markel Olano ha destacado la necesidad de "hacer un esfuerzo, cada uno desde sus posiciones particulares, para buscar ese espacio común y avanzar" en el proceso de normalización lingüística en todos los ámbitos.

De esa forma, en referencia al rechazo del PSE-EE -socio del PNV en el Gobierno Vasco- a la propuesta 'jeltzale', ha subrayado que pese a las "discrepancias" que existen en estos momentos entre ambas formaciones en esta materia, "es importante" seguir buscando un "espacio" común.

Markel Olano ha defendido la reforma impulsada por el PNV, sobre la que ha indicado que pretende aportar una "seguridad jurídica" que, como han demostrado las sucesivas sentencias contra los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público, "no estaba garantizada".

La posición de EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha recordado que su partido es "crítico" con la propuesta del PNV, aunque ha considerado que entre la propuesta de los 'jeltzales' y la que ha registrado su grupo pueden existir "puntos de encuentro".

"Estamos de acuerdo en que la Administración tiene que ser totalmente bilingüe, en que los derechos lingüísticos son derechos fundamentales; en que las administraciones tienen que tener capacidad de decisión, y por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, para EH Bildu, la falta de acuerdo no es una opción", ha afirmado.

De esa forma, tras precisar que la abstención de su grupo en esta comisión ante la propuesta del PNV no implica necesariamente que esa vaya a ser la posición de su grupo en el debate definitivo en pleno, ha subrayado que su grupo seguirá intentando "hasta el último minuto" alcanzar un acuerdo con el PNV.