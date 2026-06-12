EH Bildu abstenitu egin da, eta zabalik utzi du ados jartzeko aukera EPEetan euskarari segurtasuna emateko
Koalizio abertzaleak ez du argitu proposamenaren behin betiko onarpena babestuko duen, baina "akordiorik eza ez da aukera bat", ohartarazi du.
EH Bilduren abstentzioari esker, EAJren proposamena onartu dute Eusko Legebiltzarreko batzordean, Enplegu Publikorako Eskaintzetan (EPE) euskarari segurtasun juridikoa emateko. Horretarako, Enplegu Publikoaren Legea aldatu behar da, baina ekinbidea oraindik Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren onarpenaren zain dago, eta EH Bilduk ez du argitu hilaren 25eko bozketan alde egingo duen ala ez.
EAJren babesarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin onartu dute proposamena; aurka bozkatu dute PSE-EEk, PPk, Sumarrek eta Voxek.
Horrela, Gobernantza Publiko eta Segurtasuna Batzordeak oniritzia eman dio txostenari. Helburu bera zuen EH Bilduren lege-erreforma proposamena, berriz, atzera bota dute.
EAJko legebiltzarkide Markel Olanoren arabera, beharrezkoa da "bakoitzak bere jarreratik ahalegina egitea" elkarguneak aurkitzeko eta hizkuntzaren normalizazioan aurrera egiteko.
PSE-EEk —EAJren bazkidea Eusko Jaurlaritzan— proposamena baztertu izana nabarmendu du Olanok, baina bi alderdien artean dauden "desadostasunak" gorabehera, adostasun guneak bilatzen jarraitzea garrantzitsua dela esan du.
Olanok defendatu du EAJren erreforma, eta azpimarratu du horren helburua dela euskararen inguruko "segurtasun juridikoa" indartzea. Horren esanetan, azken urteetan enplegu publikorako hizkuntza eskakizunen aurka emandako epaiek argi erakutsi dute segurtasun hori ez zegoela bermatuta.
EH Bilduren iritzia
EH Bilduko legebiltzarkide Josu Aztiriaren hitzetan, EH BIldu kritikoa da EAJren proposamenarekin, baina badira bi proposamenen artean elkargune izan daitezkeen puntuak.
"Ados gaude administrazioak erabat elebiduna izan behar duela; hizkuntza eskubideak oinarrizko eskubideak direla; eta administrazioek erabakitzeko gaitasuna izan behar dutela. Horregatik, EH Bildurentzat akordiorik eza ez da aukera bat", adierazi du.
Era berean, argitu du batzordean emandako abstentzioak ez duela zertan osoko bilkurako jarrera bera izan. Horregatik, azpimarratu du EH Bildu "azken unera arte" saiatuko dela EAJrekin akordio bat lortzen.
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