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Ansola asegura que PNV nunca va a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox: "con Vox nunca, nada"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansolaren esanetan, EAJk ez du inoiz egongo Vox partaide den alternatibetan: "Voxekin inoiz ez, ezer ez"
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EITB

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El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha insistido este sábado en rechazar cualquier alternativa política en la que esté presente Vox. "Nunca vamos a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox... por principios, por valores, por respeto a nuestro Pueblo. Con Vox nunca, nada", ha asegurado.

EAJ-PNV Ultraderecha Política

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