Gernikak bonbardaketaren biktimak gogoratu ditu 89. urteurrenean

"Memoria demokratikoaren lekua" izan nahi duen eskultura inauguratu dute goizean. Eskultura horrek, "bakerako ate sinbolikoa" irudikatzen du.

El alcalde de Gernika, José María Gorroño (3i), la delegada del Gobierno en País Vasco, Marisol Garmendia (d), el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (3d), durante la inauguración de la escultura Puerta de la Paz con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, a 26 de abril de 2026, en Gernika, Vizcaya, País Vasco (España). El monumento de acero de cuatro metros de altura lleva la inscripción ‘Lugar de Memoria Democrática’ y ha contado con un presupuesto de 48.000 euros, financiados en parte por el Gobierno central (30.000 euros) y el resto por el Ayuntamiento de Gernika y el Instituto Gogora de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos. David de Haro / Europa Press 26/4/2026
"Bakerako ate sinbolikoa" irudikatzen duen eskulturaren inaugurazio-ekitaldia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Gernikako Bonbardaketaren 89. urteurrena gogoratzeko eguna da gaurkoa, biktimak eta senitartekoak oroitzeko eguna.

Gaurko egunez, izan ere, 1937an, Frankoren aliatuak ziren Italiako eta Alemaniako legioen hegazkinek udalerria bonbardatu zuten. Munduan biztanleria zibilaren aurka egindako lehen aire eraso indiskriminatua izan zen.

Oroimen ekitaldien artean, Gernika "memoria demokratikorako leku" gisa bereizten duen eskultura inauguratu dute. Hala izendatu zuen Espainiako Gobernuak 2023an.

"Memoria Demokratikoaren Lekua" izeneko eskultura, lau metroko garaiera duen monumentu bat da, altzairuz egina, bakera sartzeko atea sinbolizatzen duena. Hiriaren erdigunean, Nestor Basterretxearen "Suak Eragindako Agonia" eskulturatik gertu jarri dute, lehen bonba erori zen lekuan. 

GERNIKA (BIZKAIA), 26/04/2026.- Conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, este domingo, en Gernika, País Vasco. EFE/Luis Tejido

Fernando Martinez Memoria Demokratikorako Estatu idazkariak, Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak, Alberto Alonso Gogora institutoko zuzendariak eta Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak parte hartu dute ekitaldian.

Fernado Martinezek nabarmendu duenez, "memoria demokrazia da", eta iragana gogoratzearen beharra defendatu du, "gertaera traumatikoak" berriro gerta ez daitezen. Era berean, "demokrazia eta askatasuna bera zalantzan jartzen duten posizioen gorakadak" eragiten duen arriskuez ohartarazi du.

Gernikako alkate Jose Maria Gorroñok esan du herria Memoria Demokratikorako Leku izendatzea "ez dela soilik aitortza bat, baita historiaren eta kontzientzia kolektiboaren aurrean hartu beharreko betebeharra".

Gorroñok azpimarratu duenez, memoria demokratikoa "ez da ariketa erretoriko bat", "printzipio etiko bat" baizik, "mina, haustura eta giza eskubideen urraketa jasan duten gizarteak interpelatzen dituena".

GERNIKA (BIZKAIA), 26/04/2026.- Dos supervivientes del bombardeo de Gernika asisten a la conmemoración del 89 aniversario del bombardeo durante la Guerra Civil, este domingo, en Gernika, País Vasco. EFE/Luis Tejido

Kruzita Etxabek eta Mari Carmen Agirrek moztu dute zinta, bonbardaketatik bizirik atera ziren biktima guztien ordezkari gisa. 

Ekitaldian hainbat ordezkari politiko eta instituzional ere izan dira, hala nola Aitor Esteban EAJko presidentea, Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkidea eta Bosnia-Herzegovinako, Azerhaiyango eta Armeniako enbaxadoreak. 

1937ko apirilaren 26an gertatu zena jasotzen zuen bideoa proiektatu da ekitaldia amaitzeko, bonbardaketatik bizirik atera ziren bi emakumeei lore eskaintza egin zaie, baita ohorezko aurreskua ere, eta 'Agur jauna' k Hiroshimako bonbardaketatik bizirik atera zen biolin batekin jo dute.

GERNIKA (BIZKAIA), 26/04/2026.- El alcalde de Guernika, Jose Maria Gorroño Etxebarrieta (5i), asiste a la conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, este domingo, en Gernika, País Vasco. EFE/Luis Tejido

EAJk, gainera, bere ekitaldi propioa ere egin du eta EH Bilduk, lore eskaintza.

Aitor Esteban EAJko presidenteak jeltzaleen ekitaldian adierazi duenez, "belaunaldi gazteenei gogorarazi behar zaie (...) dena alda daitekeela".

Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak gogorarazi du 90 urte bete direla Otxandioko bonbardaketatik eta 150 Euskal Foruen aboliziotik, eta urteurren horiek, "data oso sinbolikoak dira, nazioarteko testuinguru politiko jakin batean gertatzen direnak, gerra global baten agertokira bultzatu nahi gaituzten une honetan" esan du.

GERNIKA (BIZKAIA), 26/04/2026.- El hijo (i) del corresponsal de guerra británico George Steer, que cubrió el bombardeo de Gernika, ofrece un discurso durante la conmemoración del 89 aniversario del bombardeo durante la Guerra Civil, este domingo, en Gernika, País Vasco. EFE/Luis Tejido

George Steerren semeak aitak Gernikari zion estimua nabarmendu du, eta gerrako korrespontsalaren "lan noblea" goraipatu du

Duela 89 urte The New York Times egunkariko berriemaile gisa, Gernikan izandako bonbardaketaren inguruan idatzi zuen George L. Steer gerra korrespontsalaren semeak, George Barton Steerrek ere parte hartu du Gernikako ekitaldian. Bere aitak Gernikarekiko zuen "errespetua eta estimua" nabarmendu ditu, The Tree of Gernika (Gernikako arbola) liburuan islatu zuena, eta gerra korrespontsalen "tradizio noble bezain arriskutsua" defendatu du.

Geoge Steerren eskulturaren aurrean egindako omenaldian, semea eta beste senide batzuk izan dira, ordezkari politiko eta instituzionalak ere han zirela. Ekitaldia amaitzeko, lore eskaintza egin dute.

Steerren semeak eskerrak eman dizkie Gernikako "herritar guztiei", "aita gogoratzeagatik eta omentzeagatik".

Bakearen eta Adiskidetzearen aldeko Gernika Saria

Nikol Pashinian Armeniako lehen ministroak eta Ilham Aliyev Azerbaijango presidenteak Bakearen eta Adiskidetzearen aldeko Gernika Saria eurei eman izanak hunkitu egin dituela eta benetan eskertzn dutela adierazi dute Armeniak eta Azerbaijanek Espainian dituzten enbaxadoreek, Sos Avetisyanek eta Ramiz Hasanovek, irakurri duten gutun banatan.

Sari horiek emateko ekitaldian, Global Sumud Flotilla Gazaren aldeko ekimena ere saritu dute. Ekimen horretako kide batek oholtzan adierazi du saria ez dela eurentzat, "Palestinarentzat baizik, erresistentziagatik, duintasunagatik eta existitzeko gaitasunagatik", nahiz eta" sionismoaren krudeltasunak hura suntsitzeko arma guztiak erabili".

GERNIKA, 26/04/2026.-El alcalde de Gernika, José María Gorroño, junto a los representantes de Gaza Global Sumud Flotilla y los artífices del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, galardonados durante la entrega de los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación, dentro de los homenajes a las víctimas y actos en favor de la paz, el 89 aniversario del bombardeo que el 26 de abril de 1937 asoló esta localidad vizcaína. EFE/Luis Tejido

Arratsaldeko ekitaldiak

Biktimen omenezko sirenak hotsak eta Andra Mari elizako kanpaien errepikak lau minutuko isilunea sortuko dute herritarren artean, 15:45ean. Une horretan, Condor Legio alemaniarrak bonbarketa hasi zueneko unea izan dute gogoan. Eta hildakoen omenezko lore eskaintza egingo dute, 16:30ean, Zalloko hilerrian. 

Gauean, Garretan ez da erreten sua pizten dabena antzezlanak eta Gernika Batzordea Lobakek antolatutako kandelen ibilbideak itxiko dute 89. urteurreneko egitaraua.

Gernika Lumo Gernikako bonbardaketa Memoria Historikoa Politika

Publizitatea
