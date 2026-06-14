Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du asteon Plus Ultra auzia eta atzeman zizkioten bitxiak tarteko
Calama epaileak hilaren 17an eta 18an galdekatuko du presidente ohia. Pandemia garaian erreskatatu zuten aire konpainiaren auziagatik ez ezik, bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik ere galdetuko diote.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak ikertu gisa deklaratuko du asteazkenean eta ostegunean Auzitegi Nazionalean. Jose Luis Calama epailea ikertzen ari da Plus Ultra hegazkin konpainia erreskatatzeko diruari emandako ustezko erabilera irregularra, baita Zapateroren bulegoan atzemandako bitxien jatorria ere.
Bi egunotan 09:00etarako deitu ditu aldeak (Zapatero eta horren defentsa, Fiskaltza eta akusazioak). Berez, ekainaren 2an galdekatu behar zuten buruzagi sozialista, baina defentsak denbora gehiago eskatu zuen, sumario osoa eskuratzeko aukerarik ez zuela argudiatuta.
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ibili da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Auzi horretan influentzia trafikoaren ustezko delituagatik eta erakunde kriminal gisa beste delitu batzuekin lotura izan dezakeelakoan ikertu du Zapatero bera. Are, Calamaren esanetan, presidente ohia “influentzia trafikoaren egitura egonkor eta hierarkizatu” horren burua izan zen, eta leporatu dio “kontaktu pertsonalak eta Espainiako administrazioaren goi karguekin zituen hartu-emanak bere mesederako erabiltzea".
Bitartekari lan horiengatik dirutza jaso omen zuen Zapaterok, betiere Auzitegi Nazionaleko epailearen arabera.
Beste ikerketa bat atzeman zizkioten bitxiengatik
Plus Ultra auziaren miaketan Zapateroren bulegoan atzemandako bitxiengatik beste pieza berezitu bat ireki du berriki Calama epaileak. Kasu honetan, delitu fiskalak eta kontrabandoa egotzi dizkio gobernuburu ohiari, uste baitu bitxien jatorria "justifikatuta ez" dagoela.
Epaileak Ansorena bitxi dendari eta Espainiako Gemologia Institutuari eskatu zien bitxien tasazioa egitean. Horiek egindako lehen balorazio horren arabera, 1,3 milioi euro balio dute.
Agenda politikoa ere, Zapateroren deklarazioari begira
Zapateroren auziak bete-betean eragingo dio PSOEren eta oposizioaren jardunari, eta Kongresuko saioak presiorako tresna gisa baliatuko dituzte alderdiek.
Gobernuaren kontrolerako saioan hainbat talderen galderak erantzun beharko ditu Pedro Sanchez Espainiako presidenteak. Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak honakoa galdetuko dio asteazkenean: "Zenbat denbora iraungo du degradazio politiko honek?".
EAJren izenean, Maribel Vaquero bozeramaileak aurrekontu orokorren negoziazioaz itaunduko du Sanchez, eta Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak "hemendik aurrerako Gobernuaren asmoei" buruzko argibideak eskatuko dizkio.
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