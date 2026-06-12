AUZITEGI NAZIONALA
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Zapatero kontrabando eta delitu fiskalengatik ikertzen ari da Calama epailea, bulegoan aurkitutako bitxiengatik

Plus ultra auzia ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileak pieza bereizitua zabaltzea agindu du 1,3 milioi euroko balio estimatua duten bitxien harira, horien jatorria behar bezala "justifikatuta" ez dagoelakoan.

(Foto de ARCHIVO) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Zapatero ha sido citado por el Partido Popular para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra, por ello el PP ha pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra. Eduardo Parra / Europa Press 02/3/2026

Jose Luis Rodriguez Zapatero, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Plus Ultra auziko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren aurkako beste ikerketa bat abiatu du, Ferrazen duen bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien harira. Zehazki, kontrabando eta delitu fiskalak egin ote dituen ikertzen ari da bitxi horien jatorria behar bezala "justifikatuta" ez dagoelakoan. 

Auzitegi Nazionaleko epaileak Plus Ultra kausitik bereizita pieza bat zabaltzea agindu du 1,3 milioi euroko balio estimatua duten bitxien harira

Poliziak Zapateroren bulegoa miatu zen egunean lekuko izan zen idazkariaren arabera, bitxia horiek Zapateroren emazteak herentzian jasotakoak dira. 

Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du datorren ekainaren 17an eta 18an Auzitegi Nazionaleko Calama epailearen aurrean, ikertu gisa. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta bitxien jatorriagatik azalpenak eman beharko ditu. 

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Nazionala Espainia Politika

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