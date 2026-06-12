Zapatero kontrabando eta delitu fiskalengatik ikertzen ari da Calama epailea, bulegoan aurkitutako bitxiengatik
Plus ultra auzia ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileak pieza bereizitua zabaltzea agindu du 1,3 milioi euroko balio estimatua duten bitxien harira, horien jatorria behar bezala "justifikatuta" ez dagoelakoan.
Plus Ultra auziko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren aurkako beste ikerketa bat abiatu du, Ferrazen duen bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien harira. Zehazki, kontrabando eta delitu fiskalak egin ote dituen ikertzen ari da bitxi horien jatorria behar bezala "justifikatuta" ez dagoelakoan.
Auzitegi Nazionaleko epaileak Plus Ultra kausitik bereizita pieza bat zabaltzea agindu du 1,3 milioi euroko balio estimatua duten bitxien harira.
Poliziak Zapateroren bulegoa miatu zen egunean lekuko izan zen idazkariaren arabera, bitxia horiek Zapateroren emazteak herentzian jasotakoak dira.
Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du datorren ekainaren 17an eta 18an Auzitegi Nazionaleko Calama epailearen aurrean, ikertu gisa. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta bitxien jatorriagatik azalpenak eman beharko ditu.
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