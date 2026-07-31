Feijook "salbuespenezko" neurriak eskatu ditu migrazio krisiaren aurrean, lehen erreakzio politikoak iritsi diren bitartean
PPko buruak Ceutako segurtasuna indartzeko, Atzerritarren Legea erreformatzeko eta Pedro Sanchezek Kongresuan agertzeko eskatu du. ERCk, Voxek eta IUk ere migrazio krisiaren inguruko jarrera azaldu dute.
Ceutan bizi den migrazio krisiaren lehen erreakzio politikoak iritsi dira. Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak Gobernuari "ahultasunez" erantzun izana leporatu dio, eta egoerari aurre egiteko "salbuespenezko" neurriak hartzeko eskatu du.
Feijook baliabide gehiago eta lege aldaketak eskatu ditu
PPko buruak Ceuta Segurtasun Nazionalarentzat intereseko egoera izendatzeko eskatu du, baita Poliziaren eta Guardia Zibilaren presentzia indartzeko ere, Armadaren laguntzarekin. Horrez gain, Frontexek esku har dezala eskatu du.
Era berean, Atzerritarren Legea premiazko bidetik erreformatzea defendatu du, mugako ukoa itsas bidezko sarreretara ere zabaltzeko, eta Pedro Sanchezek Kongresuan premiaz agertzeko eskatu du.
Rufianek Estatu Ituna eskatu du
Gabriel Rufian ERCko bozeramaileak Marokori egotzi dio egoeraren erantzukizuna, eta Marokoko erregimenak Espainiari eta Europari "xantaia" egiten diela salatu du.
Era berean, migrazio krisia alderdikeriaz ez erabiltzeko eskatu du, eta gai horren inguruan Estatu Ituna bultzatzearen alde agertu da.
IUk Marokoren "probokazioa" salatu du
Bestalde, Enrique Santiago IUko bozeramaileak Marokoren "probokazioa" salatu du, eta Estatuko Segurtasun Indarrak indartzea defendatu du, ordena publikoa bermatzeko. Aldi berean, Ceutari babesa emateko eta hiriaren gaineko presioa arintzeko neurriak hartzeko eskatu du.
Voxek Armadak esku har dezala eskatu du
Voxeko talde parlamentarioko idazkari nagusi Jose Maria Figaredok Armada Ceutan zabaltzeko eta migratzaileak Marokora itzultzeko eskatu du. Elkarrizketa batean esan du migratzaile guztiak "banan-banan ehizatu" behar direla, eta "inbaditzaileak" direla.
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