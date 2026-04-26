Fallece Pako Letamendia "Ortzi"

Pako Letamendia "Ortzi" ha fallecido este pasado sábado a los 82 años de edad. Nacido en San Sebastián, fue una figura importante para la izquierda abertzale en el proceso tras el final de la dictadura franquista.

Así, fue diputado de Euskadiko Ezkerra en el Congreso español, tras las elecciones de 1977, y en los años 80 se incorporó a Herri Batasuna.

Su recorrido político se centró en la izquierda abertzale y fue un firme defensor de la autodeterminación de Euskal Herria.

Abogado, político, escritor y profesor, publicó decenas de libros relacionados con la política vasca, y fue profesor en la UPV a partir de 1985 en la facultad de Ciencias Políticas.