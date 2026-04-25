El euskera en la Ley del Empleo Público centra el debate de los partidos

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra ha negado que haya un "ataque al euskera" por parte del departamento. Geroa Bai ha pedido que se escuche "el clamor social y político" y se revisen los datos en la concertada para intentar mantener las aulas abiertas. El PP ha denunciado que "no hay motivos en absoluto técnicos" para sostener el cierre de aulas en concertadas y ha considerado que "son motivos ideológicos".