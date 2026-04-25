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El euskera en la Ley del Empleo Público centra el debate de los partidos

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Euskaraz irakurri: Euskara Enplegu Publikoaren Legean eztabaidagai nagusi alderdien artean
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Mientras que el PNV es cauto con un posible acuerdo, EH Bildu se congratula porque los jeltzales están dispuestos a hablar. El PSE-EE ve lejos el acuerdo, como al igual que Sumar, y el PP cree que está hecho.

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Carlos Gimeno Nafarroa hezkuntza
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Hace  min.

Gimeno asegura que no habrá reducción de aulas de tres años en la red pública navarra, aunque sí en la concertada

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra ha negado que haya un "ataque al euskera" por parte del departamento. Geroa Bai ha pedido que se escuche "el clamor social y político" y se revisen los datos en la concertada para intentar mantener las aulas abiertas. El PP ha denunciado que "no hay motivos en absoluto técnicos" para sostener el cierre de aulas en concertadas y ha considerado que "son motivos ideológicos".

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