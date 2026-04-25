El euskera en la Ley del Empleo Público centra el debate de los partidos
Mientras que el PNV es cauto con un posible acuerdo, EH Bildu se congratula porque los jeltzales están dispuestos a hablar. El PSE-EE ve lejos el acuerdo, como al igual que Sumar, y el PP cree que está hecho.
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El PNV y EH Bildu han presentado sendas iniciativas en el Parlamento Vasco en las que proponen cambios en la Ley Vasca de Empleo Público, con el objetivo de evitar resoluciones judiciales en contra de las exigencias del euskera. Mientras el PSE-EE ha mostrado su desacuerdo con los planteamientos de ambas formaciones.
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