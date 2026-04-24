Será noticia: Sesión de control en el Parlamento Vasco, cumbre de los líderes de la UE en Chipre y pregón de San Prudencio
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 24 de abril de 2026:
- Sesión de control en el Parlamento Vasco: La Cámara vasca acoge la sesión de control al Gobierno Vasco. El PNV pregunta al consejero de Salud, Alberto Martínez, sobre el diagnóstico que realiza en el contexto de huelga de los facultativos médicos con motivo del Estatuto Marco competencia del Ministerio de Sanidad. El pleno arrancará a las 09:30 horas.
- Cumbre de los líderes de la UE en Chipre: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la situación en Oriente Próximo en el segundo día de la cumbre informal que se celebra en Chipre. A esta segunda jornada han sido invitados los líderes de Jordania, Siria, Líbano, Egipto y de Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
- Pregón de San Prudencio: Las fiestas en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz darán comienzo este viernes, donde el pistoletazo de salida lo marcará el Pregón anunciador de las fiestas, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza de la Provincia.
El protagonista del pregón será Antonio Altarriba, catedrático de Literatura Francesa en la EHU, novelista, ensayista y guionista de cómic y fotografía.
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