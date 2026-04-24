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Será noticia: Sesión de control en el Parlamento Vasco, cumbre de los líderes de la UE en Chipre y pregón de San Prudencio

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Pleno en el Parlamento Vasco REMITIDA / HANDOUT por EUSKO LEGEBILTZARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/4/2026
Parlamento Vasco. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 24 de abril de 2026:

- Sesión de control en el Parlamento Vasco: La Cámara vasca acoge la sesión de control al Gobierno Vasco. El PNV pregunta al consejero de Salud, Alberto Martínez, sobre el diagnóstico que realiza en el contexto de huelga de los facultativos médicos con motivo del Estatuto Marco competencia del Ministerio de Sanidad. El pleno arrancará a las 09:30 horas. 

- Cumbre de los líderes de la UE en ChipreLos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la situación en Oriente Próximo en el segundo día de la cumbre informal que se celebra en Chipre. A esta segunda jornada han sido invitados los líderes de Jordania, Siria, Líbano, Egipto y de Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

- Pregón de San Prudencio: Las fiestas en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz darán comienzo este viernes, donde el pistoletazo de salida lo marcará el Pregón anunciador de las fiestas, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza de la Provincia. 
El protagonista del pregón será Antonio Altarriba, catedrático de Literatura Francesa en la EHU, novelista, ensayista y guionista de cómic y fotografía.

Parlamento Vasco San Prudencio 2026 Vitoria-Gasteiz Titulares de Hoy Unión Europea Política Internacional Araba-Álava

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