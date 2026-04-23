Los partidos vascos ya no tendrán que hacer cola para encabezar las listas electorales

El Parlamento Vasco, reunido en Vitoria-Gasteiz, ha aprobado este jueves una modificación legal que pone fin a una imagen habitual en cada cita electoral: las colas de representantes políticos desde la madrugada para registrar antes que nadie sus listas.

Se acaba la obligatoriedad de hacer cola para encabezar el orden de publicación de las candidaturas, de modo que ya no será el momento de entrega el que determine la posición en los listados oficiales.

A partir de ahora, el orden de publicación se establecerá en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones en cada circunscripción, situando en primer lugar a las formaciones más votadas.

La reforma ha sido impulsada por PNV, EH Bildu y PSE-EE y ha contado también con el apoyo del PP, mientras que Sumar y Vox han votado en contra. La medida ha recibido un amplio respaldo parlamentario, con la excepción de Sumar y Vox.

El cambio afecta a las leyes que regulan las elecciones al Parlamento Vasco y a las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y se aplicará en las próximas elecciones autonómicas y forales, pero no en las municipales, al estar estas últimas reguladas por normativa estatal.

Según los grupos impulsores, el objetivo es dotar al sistema de mayor seguridad jurídica y evitar prácticas simbólicas como las colas de registro, que hasta ahora determinaban el orden de aparición en el Boletín Oficial del País Vasco y en la documentación electoral. Sumar había defendido mantener un sorteo para fijar el orden, al considerar que el nuevo sistema favorece a los partidos más grandes.