Los autos sobre Iparragirre y Aspiazu revelan las cartas en las que muestran su arrepentimiento a las víctimas
"Reconozco el dolor causado y tengo plena conciencia de ello. En este escrito quiero mostrar mi pesar, especialmente a quienes sufrieron directamente las consecuencias". Así se expresa la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, en una carta dirigida a sus víctimas. La misiva, fechada el 26 de enero de 2026, ha sido publicada en el auto dictado este miércoles por la Audiencia Nacional, que revoca la semilibertad que le había sido concedida por el Gobierno Vasco.
El texto fue utilizado por el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz como uno de los argumentos para otorgarle ese régimen en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. En él, Iparragirre expresa su "firme compromiso de no repetición" y su apuesta por "las vías del diálogo tanto para la resolución del conflicto como para sanar heridas". "Ojalá no hubieran sucedido", añade en referencia a los hechos por los que fue condenada.
De igual modo, este miércoles se han hecho públicas dos cartas del preso de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que también se encuentra en régimen de semilibertad, dirigiéndose a sus víctimas. En este caso, las misivas figuran en otro auto del juez de Vigilancia Penitenciaria que, a diferencia del anterior, sí avala la decisión del Ejecutivo autonómico.
En uno de los escritos, Txeroki se dirige expresamente a "todas las víctimas de la organización" a la que perteneció: "reconozco y siento el daño que les causamos a todas ellas sin excepción".
El que fuera también dirigente de ETA asegura que su "forma de pensar y sentir actual" se debe "en gran medida" al nacimiento de sus hijos. "Considero que hoy en día educar a mis hijos en valores como el respeto, la tolerancia, la no violencia, el diálogo o la paz es, junto a sanar en lo posible el dolor de las víctimas, la mayor aportación que puedo realizar", afirma.
Tras hacer un relato detallado de su vida, Aspiazu concluye una de las cartas señalando que, aunque "no podemos cambiar el pasado ni revertir lo irreversible", sí es posible dar pasos "por un presente, un futuro y una convivencia en paz".
Iparragirre acumula más 600 años de condena y Aspiazu casi 400 por su participación en varios atentados.
Te puede interesar
El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos
Entre otros, la moción propuesta por los morados pedía el cese de toda actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón, y la reversión del mayor aumento del gasto militar de la historia de España.
El Congreso aprueba el plan del PP para endurecer la legislación sobre armas blancas con más sanciones y cambios penales
Se reclama también aumentar el catálogo de armas prohibidas y reforzar el control sobre su venta por internet. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo del PP, Vox y UPN, y apoyos puntuales o abstenciones de Junts y PNV.
Guardiola es investida presidenta de Extremadura tras pactar con Vox su "prioridad nacional" en ayudas y vivienda
La líder del PP se ha hecho con el liderazgo de la Junta de Extremadura con los votos del PP y Vox. El acuerdo entre ambos partidos incluye la "prioridad nacional" en ayudas públicas y vivienda social.
La Audiencia Nacional revoca la semilibertad a Marisol Iparragirre
El magistrado tumba así la aplicación del artículo 100.2, que le permitía, desde el pasado marzo, salir de la cárcel de Martutene de lunes a viernes y regresar solo para dormir. Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del juez.
Ubarretxena: "El euskera necesita acuerdos, no necesita ruido"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que "nada se da por roto" y ha destacado que las conversaciones entre PNV y PSE-EE para reforzar la seguridad jurídica del euskera en las OPEs en la administración pública vasca "continúan" y "todavía hay margen" para alcanzar un acuerdo. "Hay que esperar al último momento".
Marlaska sostiene que la exhibición de fotos de presos en la Korrika no constituye delito según la legislación vigente
El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, ha calificado de "repelentes" algunas de las situaciones vividas durante la Korrika de este año. En concreto, se ha referido a la imagen de un menor que llevaba en la camiseta una foto de un preso de ETA. Ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia, pero que con la ley en la mano, esas acciones no constituyen delito. El ministro ha contestado así a una pregunta que le ha hecho en el Senado María Caballero, hija del concejal pamplonés de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA.
Insausti defiende la autonomía municipal tras rechazar la cesión de unos terrenos de El Infierno al Gobierno Vasco
PSE, EH Bildu y Elkarrekin Donostia pedían que dos parcelas municipales se cedieran al Ejecutivo vasco para construir vivienda pública, y lamentan que se haya perdido una oportunidad de ofertar viviendas protegidas de alquiler.
Eneko Andueza ve "muy difícil" un acuerdo con el PNV para blindar el euskera en las OPE
El líder del PSE matiza que están “dispuestos” a hablar, pero cuestiona la propuesta jeltzale y dice que “va en contra de los derechos de miles de vascos”. Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento vasco, lo considera “una mala noticia para el país y para el euskera”.
El lehendakari honra al Gobierno Vasco de José Antonio Agirre en el Hotel Carlton, su primera sede
Imanol Pradales y su Ejecutivo han conmemorado el 90 aniversario de la constitución de aquel primer Gobierno Vasco en 1936. El lehendakari reivindica los valores del Gabinete de Agirre para afrontar los retos globales.