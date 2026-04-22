"Reconozco el dolor causado y tengo plena conciencia de ello. En este escrito quiero mostrar mi pesar, especialmente a quienes sufrieron directamente las consecuencias". Así se expresa la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, en una carta dirigida a sus víctimas. La misiva, fechada el 26 de enero de 2026, ha sido publicada en el auto dictado este miércoles por la Audiencia Nacional, que revoca la semilibertad que le había sido concedida por el Gobierno Vasco.

El texto fue utilizado por el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz como uno de los argumentos para otorgarle ese régimen en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. En él, Iparragirre expresa su "firme compromiso de no repetición" y su apuesta por "las vías del diálogo tanto para la resolución del conflicto como para sanar heridas". "Ojalá no hubieran sucedido", añade en referencia a los hechos por los que fue condenada.

De igual modo, este miércoles se han hecho públicas dos cartas del preso de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que también se encuentra en régimen de semilibertad, dirigiéndose a sus víctimas. En este caso, las misivas figuran en otro auto del juez de Vigilancia Penitenciaria que, a diferencia del anterior, sí avala la decisión del Ejecutivo autonómico.

En uno de los escritos, Txeroki se dirige expresamente a "todas las víctimas de la organización" a la que perteneció: "reconozco y siento el daño que les causamos a todas ellas sin excepción".

El que fuera también dirigente de ETA asegura que su "forma de pensar y sentir actual" se debe "en gran medida" al nacimiento de sus hijos. "Considero que hoy en día educar a mis hijos en valores como el respeto, la tolerancia, la no violencia, el diálogo o la paz es, junto a sanar en lo posible el dolor de las víctimas, la mayor aportación que puedo realizar", afirma.

Tras hacer un relato detallado de su vida, Aspiazu concluye una de las cartas señalando que, aunque "no podemos cambiar el pasado ni revertir lo irreversible", sí es posible dar pasos "por un presente, un futuro y una convivencia en paz".

Iparragirre acumula más 600 años de condena y Aspiazu casi 400 por su participación en varios atentados.