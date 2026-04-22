Iparragirrek eta Azpiazuk damua agertzen duten gutunak egin ditu publiko Auzitegi Nazionalak, auto banatan
Biktimei zuzendutako hiru gutun dira publiko egin direnak, Iparragirreren bat eta Aspiazuren bi. Eragindako mina aitortzen dute ETAko buruzagi izandakoek.
"Aitortzen dut eragindako mina, eta horren kontzientzia osoa dut. Idatzi honekin nire atsekabea azaldu nahi diet, bereziki, ondorioak zuzenean jasan zituztenei". Marisol Iparragirre Anboto ETAko buruzagi ohiak biktimei zuzendutako gutun batetik ateratako hitzak dira. 2026ko urtarrilaren 26ko data du, eta gaur egin du publiko Auzitegi Nazionalak, presoari Eusko Jaurlaritzak emandako erdi-askatasuneko erregimena bertan behera uzteko kaleratutako autoan.
Hain zuzen, gutun hori erabili zuen Jaurlaritzak 100.2 artikuluaren bidez aipatutako erregimena ezarri izana arrazoitzeko. Testuan, Iparragirrek onartzen du bere ekintzen ondorioek ez dutela atzera bueltarik, eta damua agertzen du. "Ez errepikatzeko konpromiso irmoa berretsi nahi dut, eta elkarrizketaren bideen aldeko apustua egin, bai gatazkak konpontzeko, bai zauriak sendatzeko", idatzi du.
Era berean, Garikoitz Aspiazu Txeroki ETAko presoaren bi gutun ere zabaldu ditu ANk, beste auto batean. Kasu honetan, aurrekoan ez bezala, Jaurlaritzaren erabakia berresten du epaileak.
Eskutitzetako batean, ETAren biktima guztiei zuzentzen zaie Aspiazu, bere hitzekin eta ekintzekin eragin duen mina arintzen eta sendatzen laguntzeko asmoa agertuz. "Espero dut eta desiratzen dut nire hitzek eta nire ekintzek, ahal den neurrian, eragindako mina arintzea eta sendatzea; min hori neure egiten dut, enpatiaz eta zintzo".
ETAko aparatu militarreko buruetako bat izan zenak onartzen du bere eboluzio pertsonala aitatasunari lotuta dagoela. "Bizikidetzari egin diezaiokedan ekarpen handiena nire seme-alabak tolerantzian, indarkeriarik ezean eta bakean heztea da, biktimen mina ahal den neurrian sendatzeko", adierazi du, iazko martxoan izenpetutako gutunean.
Iraganean indarkeria jasan zuten pertsonei kalterik ez egiteko edo sufrimendu gehiago ez gehitzeko konpromisoa agertu ondoren, presoak dio eragindako kaltea konponezina den arren, oraina eta etorkizuna bakean eta bizikidetzan eraikitzeko urratsak ematea posible dela.
Iparragirre 600 urtetik gorako espetxe-zigorra ari da betetzen, eta Aspiazu. ia 400 urtekoa.
