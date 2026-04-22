Marisol Iparragirreri erdi-askatasuneko erregimena ukatu dio epaileak

100.2 artikulua aplikatuta, joan den martxotik, lo egitera baino ez zen joaten espetxera aste barruan eta asteburuetan. Erabaki horren ondorioz, espetxean gelditu beharko du. Iparragirreren abokatuak EITBri aurreratu dio helegitea aurkeztuko dutela.

marisol iparragirre anboto

Marisol Iparragirre, orain gutxiko irudi batean. Argazkia: EITB Media

Marisol Iparragirre Anboto ETAko presoari martxotik zuen erdi-askatasuneko erregimena ukatu egin dio Jose Luis Castro Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Ataleko epaileak. Lo egitera baino ez zen joaten espetxera aste barruan eta asteburuetan. Gaur jakin den ebazpenaren ondorioz, espetxean gelditu beharko du. Neurri bera ezarri diote Juan Ramon Carasatorre presoari. 

Bi kasuetan,  espetxeetako araudiko 100.2 artikulua ez ezartzea eskatzen du autoak, eta neurri hori moldatzea. Epaileak iritzi dio erdi-askatasunak "espektatiba faltsuak" eragiten dizkiela presoei, eta "ezinegona", biktimei zein herritarrei.  

Iparragirreri dagokionez, leporatu zizkioten delituen "larritasuna" gogoratu du epaileak, eta nabarmendu du zigorraren (30 urteko espetxe-zigorra) hiru laurdenak laster beteko dituela, 2027an. Nolanahi ere, 2034ra arte ez du zigorra behin betiko beteta izango. 

Hala, Fiskaltzaren irizpidea ontzat eman du Castro epaileak. Ministerio Fiskalak Anbotori Eusko Jaurlaritzak emandako erdi-askatasuneko erregimenaren aurka egin zuen, eta Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralari Espetxe Araudiaren 100.2 artikuluaren aplikazioa berrikusteko eskatu zion. 

Iparragirreren abokatuak EITBri aurreratu dio helegitea jarriko diotela ANren erabakiari. 

 

Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.

Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua

Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.

Denis Itxaso: “Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzen artean, bi fatxada izateko baldintza ezabatuko dugu, besteak beste”

Eusko Jaurlaritzak asteartean Gobernu Kontseiluan onartuko duen dekretu berriak etxebizitza politikako neurri sorta zabala martxan jartzea ekarriko du, azken hilabeteetan iragarritako ildo nagusiak garatzeko. Neurrien artean, lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzak malgutuko dira, eta horri esker, Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, 7.500 lokal inguruk izango dute erabilera aldatzeko aukera Euskadin. Denis Itxasoren hitzetan, “orain arte bi fatxada edukitzea eskatzen zen lokal horiek etxebizitza bihurtzeko, baina hemendik aurrera ez da hori exijituko, eta beste hainbat baldintza ere malgutuko ditugu”.

