La Audiencia Nacional revoca la semilibertad a la Marisol Iparragirre
El magistrado tumba así la aplicación del artículo 100.2, que le permitía, desde el pasado marzo, salir de la cárcel de Martutene de lunes a viernes y regresar solo para dormir. Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del juez.
El titular de Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, y al también preso Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.
En sendos autos recogidos, el magistrado rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ambos y acuerda que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario, al tiempo que propone modificar el mencionado artículo.
En opinión de Castro, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a los presos y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía.
En el caso de Iparragirre, el juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, y argumenta que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena (30 años de prisión) están relativamente próximas, en marzo de 2027. No obstante, añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.
Castro sigue así el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe en el que se oponía al régimen de semilibertad de Anboto, que fue concedido por el Gobierno Vasco. En él, el Ministerio Fiscal apuntaba a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.
Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del magistrado.
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