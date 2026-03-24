Ubarretxena afirma que el Gobierno Vasco ha aplicado el reglamento penitenciario a Marisol Iparragirre 'Anboto'

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado en Radio Euskadi la necesidad de “reestructurar la deuda” de Tubos Reunidos para dar una salida a la empresa. “Tiene mercado, pero tiene problemas de tesorería”, ha indicado. Asimismo, ha subrayado la necesidad de impulsar la industria ante el complicado panorama internacional. “En Euskadi, nuestro escudo social es nuestro escudo industrial”, ha señalado. Finalmente, sobre el euskera en las ofertas públicas de empleo, ha indicado que los partidos tienen la “responsabilidad de acordar” una nueva norma para dar “seguridad jurídica al euskera, a las administraciones y sobre todo a esas personas que han dado su nombre en una oferta pública de empleo”.