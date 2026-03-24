Ubarretxena afirma que el Gobierno Vasco ha aplicado el reglamento penitenciario a Marisol Iparragirre 'Anboto'
La portavoz del Gobierno ha explicado que Iparragirre ha recibido el mismo tratamiento que cualquier otra persona reclusa y que no se ha tomado ninguna medida discrecional. Entendiendo el dolor que pueda haber causado a las víctimas de ETA, ha recordado que esta medida tiene como fin la reinserción. Marisol Iparragirre ha salido de la carcel de Martutene en régimen de semilibertad este martes. Podrá salir de la cárcel entre semana durante el día para trabajar o realizar labores de voluntariado y deberá regresar por la noche. Los fines de semana no saldrá.
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Díez Antxustegi ve necesario “reestructurar la deuda” de Tubos Reunidos y llama a reforzar la industria: “Es nuestro escudo social”
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado en Radio Euskadi la necesidad de “reestructurar la deuda” de Tubos Reunidos para dar una salida a la empresa. “Tiene mercado, pero tiene problemas de tesorería”, ha indicado. Asimismo, ha subrayado la necesidad de impulsar la industria ante el complicado panorama internacional. “En Euskadi, nuestro escudo social es nuestro escudo industrial”, ha señalado. Finalmente, sobre el euskera en las ofertas públicas de empleo, ha indicado que los partidos tienen la “responsabilidad de acordar” una nueva norma para dar “seguridad jurídica al euskera, a las administraciones y sobre todo a esas personas que han dado su nombre en una oferta pública de empleo”.
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