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La Fiscalía se opone al régimen de semilibertad concedido a la exdirigente de ETA Marisol Iparraguirre

El Ministerio Público ha pedido revisar la aplicación del artículo 100.2 a Marisol Iparragirre, Anboto, aunque su informe no suspende la medida adoptada por el Gobierno Vasco.

Marisol Iparragirre "Anboto" Auzitegi Nazionalean
Euskaraz irakurri: Fiskaltza Anboto ETAko buruzagi ohiari emandako erdi-askatasun erregimenaren aurka agertu da
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EITB

Última actualización

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mostrado su oposición al régimen de semilibertad concedido a la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, y ha solicitado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que revise la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Ministerio Público considera que la decisión adoptada por el Gobierno Vasco supone una “conversión encubierta” de su situación en un tercer grado y cuestiona la motivación de la resolución.

No obstante, el informe de la Fiscalía no paraliza la aplicación de esta medida, por lo que Anboto mantendrá el régimen actual hasta que el juez adopte una decisión sobre el caso.

Final de ETA Audiencia Nacional Gobierno Vasco Política

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