La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mostrado su oposición al régimen de semilibertad concedido a la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, y ha solicitado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que revise la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Ministerio Público considera que la decisión adoptada por el Gobierno Vasco supone una “conversión encubierta” de su situación en un tercer grado y cuestiona la motivación de la resolución.

No obstante, el informe de la Fiscalía no paraliza la aplicación de esta medida, por lo que Anboto mantendrá el régimen actual hasta que el juez adopte una decisión sobre el caso.